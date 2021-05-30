شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضي لبيراميدز: لدينا 13 حالة إيجابية والعدد قابل للزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعيد، المدير الرياضى لنادي بيراميدز، عن الوضع الحالي الذي يعيشه نادي بيراميدز، بعد تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني، بعد العودة من رحلة نيجيريا.

وقال هانى سعيد، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق، في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "هدفنا الثأر من فريق الرجاء المغربى والوصول لنهائى الكونفدرالية، بعد الهزيمة أمامه مرتين، ولكن الحالة الصحية أصبحت أزمة في الوقت الحالي".

وعن بداية الأزمة، قال هانى سعيد: "قبل السفرية الأخيرة عملنا مسحة وكانت كلها سلبية، ولما رحنا نيجيريا عملنا مسحة تانية طلعت سلبية، ولكن مترجم الفريق ظهرت عليه أعراض كورونا فقمنا بعزله".

وأضاف المدير الرياضى: "مترجم الفريق هو أول من ظهر عليه أعراض فيروس كورونا وقمنا بعزله، ولا يوجد أي إجراءات احترازية داخل نيجيريا سوى في المطار فقط".

وأوضح هانى سعيد: "أول ما رجعنا لمطار القاهرة عملنا مسحة فظهر 8 حالات إيجابية منهم أنا، ولم تكن هناك أي أعراض فعملت مسحة تانية طلعت سلبية، ولكن الباقى ظهر عليهم الأعراض".

وتابع هاني سعيد: "حتى الآن 13 حالة بين اللاعبين والجهاز الفني، وهناك لاعبون مسحتهم سلبية، ولكن توجد عليهم أعراض الكورونا، وتواصلنا مع اتحاد الكرة وأبلغناهم بما حدث ومشكورا تم تأجيل اللقاء وعندنا ماتش يوم 2 يونيو أمام سموحة، ولكن اللى أنا شايفه إن العدد هيزيد لأن الأعراض متزايدة، واتحاد الكرة ينتظر مسحات بيراميدز لحسم مصير مباراة سموحة".