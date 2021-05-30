شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: نعاني من ضغط المباريات.. ومباراة المصري كلها مكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمَّن محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، التعادل الذي حققه فريقه أمام المصري أول أمس في الدوري الممتاز، قائلا: "بالنسبة لنا التعادل مثل الخسارة، نحن نحتاج الفوز للخروج من منطقة الخطر، لكن مباراة المصري تحديدا كلها مكاسب رغم أننا خسرنا الفوز في الوقت المحتسب بدل من الضائع".

وقال عبد المنصف، في تصريحات خاصة لليوم السابع: "مواجهتنا مع المصري أظهرت الروح الحقيقية للاعبين، وأظهرت قدراتهم الفنية الكبيرة، نجحنا في التخلص من الإحباط الذي لازمنا في الفترة الأخيرة، ويمكن أن نؤسس على هذا التعادل ليكون نقطة انطلاقة في المباريات المقبلة".

وتابع حارس مرمى فريق وادي دجلة: "كان بإمكاننا العودة للقاهرة بالنقاط الثلاث، لكننا لم نفقد الأمل، وما زلنا نثق في قدراتنا على البقاء في الدوري، وغذا حدث ذلك، أعد الجميع أن الموسم المقبل سنكون منافسين على المربع الذهبي".

وأكمل أوسة: "نحن فريق لا يمكن مقارنتنا بالأهلي والزمالك حتى نلعب 3 مباريات في فترة زمنية لا تتخطى ثمانية أيام، الأهلي والزمالك لديهم اسكواد من 30 لاعبا أو أكثر، بينما نحن نعانى من ضغط مباريات ومن إصابات، ومع ذلك نتحمل ونقدم مباريات جيدة حتى لو كانت النتائج مخيبة، نثق في قدرتنا على التصحيح".

يحتل وادي دجلة المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 31 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل.

شهدت مباراة وادي دجلة مع المصري تسجيل أربعة أهداف، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم دجلة بهدف مباغت فى الدقيقة الأولى عن طريق أحمد عاطف، بعد ارتباك وخطأ دفاعي من أحمد شوشة، لكن المصرى عاد وسجل التعادل عن طريق سعيدو سيمبوري فى الدقيقة 19 من زمن اللقاء.