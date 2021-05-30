المدير التنفيذي للزمالك لساسي: إن كنت ترى طريقا آخر فأنت حر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، سداد المستحقات المتأخرة للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، الذي ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو المقبل.

وقال السمري، في ضيافة برنامج "زملكاوي" عبر قناة "الزمالك": "الكرة الآن في ملعب فرجاني ساسي من أجل التجديد، نادي الزمالك كبير ولا يقف على لاعب".

وأضاف: "تم إيداع كل المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي في حساب اللاعب، وننتظر عودته من تونس لحسم ملف تجديد تعاقده مع النادي، فهو إضافة كبيرة لأي فريق".

وأتم المدير التنفيذي للزمالك قائلا: "مقدم العقد الجديد لفرجاني ساسي موجود، لكن لو كنت ترى طريقا آخر فأنت حر، ورب ضارة نافعة".