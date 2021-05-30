ريان يشعل صراع هدافي الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا ملاحقة المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك في صراع هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020/2021.

وسجل أحمد ريان هدفا في المباراة التي بالتعادل (2-2) بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ25 للدوري المصري.

وبهذا الهدف، يرفع صاحب الـ23 عاما رصيده إلى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليعادل بنشرقي في صدارة هدافي المسابقة، حيث سجل نفس الرصيد مع الزمالك.

ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن:

أحمد ياسر ريان - 12 هدفا

أشرف بنشرقي - 12 هدفا

أحمد سمير - 11 هدفا

عمرو جمال - 10 أهداف

عمر كمال عبدالواحد - 10 أهداف

يوسف أوباما - 9 أهداف

محمد شريف - 9 أهداف

حسام حسن - 9 أهداف