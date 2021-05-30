الزمالك يعلن تحركه لإقناع ساسي بالبقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك، أنه تم تحويل جزء من مستحقات الدولي التونسي فرجاني ساسي في حسابه البنكي، مشددًا أنه ينتظر خروج اللاعب لكي يعلن ذلك.

وأضاف جبريل في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"تم إيداع جزء من مستحقات ساسي على حسابه وننتظر يخرج لكي يعلن ذلك".

وعن مدى قدرة الإدارة الحالية في تجديد عقد ساسي، رد :"فيه أفكار وضعت على الطرابيزة لكي نلاحق على التجديد ونمتلك القدرة على التجديد".

وتابع :"لدينا الاستعداد في التجديد، لكن لابد أن تكون الأرقام مناسبة للاعب وللنادي".

وعن مستحقات فريق الكرة والفرق الرياضية، أوضح :"النشاط الرياضي لم يحصل على مستحقاتهم في آخر ثلاثة شهور".

وأنهى :"جميع الفرق الرياضية ستحصل على مستحقاتها على دفعات، سنوفي بوعدنا في مدة قصيرة جدًا يمكن أيام، ومن الممكن ساعات، كل الأنشطة الرياضية ستحصل على جزء من مستحقاتها".

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب إدارة الزمالك لتجديد عقد ساسي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث وعدت الإدارة البيضاء بصرف جزء من مستحقات اللاعب خلال اليوم الأحد.