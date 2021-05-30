نشرة السبت.. تشيلسي يتوج بدوري الأبطال.. وتأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون

طلائع الجيش يخطف تعادلا مثيرًا أمام سيراميكا في الدوري

الأهلي يقترب من ريال مدريد في صراع "الأكثر تتويجاً"

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 29 مايو 2021.

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات