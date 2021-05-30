نشرة السبت.. تشيلسي يتوج بدوري الأبطال.. وتأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 29 مايو 2021.
الأهلي يقترب من ريال مدريد في صراع "الأكثر تتويجاً"
تشيلسي يتوج بطلاً على عرش أوروبا (فيديو وصور)
طلائع الجيش يخطف تعادلا مثيرًا أمام سيراميكا في الدوري
بسبب كورونا.. بيراميدز يعلن إغلاق مقر التدريبات للتعقيم
رسميا.. الزمالك يعلن إيقاف التصريحات الصحفية
كارتيرون يعلق على قرار إيقافه
صنداونز يهنئ الأهلي بالسوبر الإفريقي
تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون لوقت لاحق
رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف كارتيرون وثلاثي الزمالك
اتحاد الكرة يعلن.. تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري
كلوب مدرب الشهر بالبريميرليج
كرة سلة.. الزمالك يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للأندية