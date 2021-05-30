"مرشح للزيادة".. بيراميدز يعلن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل النادي بعد العودة من نيجيريا وصل إلى 13 فردًا من بينهم 8 لاعبين ومرشح للزيادة.

وقال سعيد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2: "في نيجيريا بمجرد الخروج من المطار لا توجد أي اجراءات احترازية، وقبل المباراة كان هناك اشتباك مع الجهاز الفني لانيمبا لأنه تصوروا أننا نقوم برش الملعب بأشياء لكننا لا نفعل أمور كهذه".

وتابع: "فريق انيمبا كان يتبع الاجراءات الاحترازية أمام التلفاز فقط.. بعد الوصول لمصر واجرينا مسحة كورونا في المطار وكانت مسحتي ايجابية مع عدد أخر من اللاعبين لكن في اليوم التالي كانت المسحة سلبية".

وتحدث عن حالة الفريق قائلًا :"العدد اصابات كورونا داخل النادي 13 فرد لكن ليس كل هؤلاء لاعبين، وهناك من ظهرت مسحته سلبية وظهرت عليه أعراض وسنقوم بعمل مسحة أخرى لهم".

وأضاف :"اتحاد الكرة وافق على تأجيل مباراة الإسماعيلي، والمفترض أن هناك مباراة يوم 2 يونيو أمام سموحة في الكأس، اتحاد الكرة ينتظر نتيجة المسحة الجديدة لكننا نتوقع زيادة الإصابات".

وواصل :"إصابات اللاعبين حاليًا هناك 8 لاعبين كما أن هناك أعراض للإصابة على لاعبين أو ثلاثة وحسب بروتوكول المباريات يحق لنا طلب التأجيل إذا وصلت الإصابات إلى 5 لاعبين، وكافة اللاعبين يعانون من الأعراض لكنهم أعراض خفيفة".