تشيلسي يتوج بطلاً على عرش أوروبا (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

توّج تشيلسي بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم (2020 - 2021) بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الدراجاو" معقل فريق بورتو البرتغالي.

هدف تشيلسي الوحيد جاء عن طريق كاي هافرتز في الدقيقة (42) من زمن أحداث الشوط الأول، ليتوج تشيلسي بهذا الهدف ببطولته الثانية في تاريخه بعد الفوز بنسخة (2012) على حساب بايرن ميونيخ.

في المقابل، عجز بيب جوارديولا عن تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عندما كان في برشلونة، حيث تحول حلم "بيب" إلى كابوس بعدما قاد السيتي لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي.

توماس توخيل وضع نفسه بين قائمة المدربين التي نالت البطولة الأوروبية حيث حاول في مناسبة سابقة وتحديدًا في النسخة الماضية بالحصول على اللقب الأوروبي عندما كان في باريس سان جيرمان إلا أنه خسر المباراة النهائية بهدف دون رد على يد بايرن ميونيخ.

ونستعرض في الفيديوهات التالية أبرز أحداث المباراة ولقطات التتويج: