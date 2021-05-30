رئيس النجوم لمصراوي: مُهلة إنبي لشراء كريم فؤاد تنتهي الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن مُهلة نادي إنبي بشأن شراء الظهير الأيمن كريم فؤاد تنتهي غدا" الأحد " الموافق 30 مايو.

وقال الطويلة في تصريحات خاصة لمصراوي:" عقد إعارة كريم فؤاد مع نادي إنبي يتضمن بند يقول أن النادي البترولي من حقه تفعيل بند شراء اللاعب في موعد أقصاه 30 مايو 2021 وبذلك تنتهي هذه المدة غدا وفي حالة عدم تفعيل البند سيكون من حق نادي النجوم بيع اللاعب كيفما شاء ".

وتابع:" العقد صريح مع إنبي وفي حالة رغبته في شراء كريم فؤاد فيجب عليه سداد 15 مليون جنيه نقدًا لنا".

وأتم:" لا أريد أن اتحدث في الوقت الحالي عن أي أمر يتعلق برغبة الأهلي في شراء اللاعب وننتظر ما ستشكف عنه الأيام القادمة ".