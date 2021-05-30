طلائع الجيش يخطف تعادلا مثيرًا أمام سيراميكا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خطف فريق طلائع الجيش تعادلا مثيرًا أمام سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الجولة الـ 25 بدوري we المصري.

ولعب سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:

" عامر عامر - محمود صقر - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن - محمد إبراهيم - صالح جمعه - كوامي بونسو - ميدو جابر- شادي حسين - أحمد ياسر ريان".

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

"محمد بسام، حسن مجدي، أحمد علاء، علي الفيل، محمدناصف، مهند لاشين، عمرو السيسي، إسلام محارب، أحمد سمير، ناصر منسي، عمرو جمال".

وتقدم طلائع الجيش بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء عن طريق اللاعب إسلام محارب، بعد مرور 12 ثانية فقط.

واحتاج فريق سيراميكا 14 دقيقة فقط للرد، ليتمكن اللاعب ميدو جابر من إدراك التعادل لفريقه، قبل أن يسجل أحمد ياسر ريان الهدف الثاني لفريق لسيراميكا في الدقيقة 35.

وتمكن اللاعب ناصر منسي من تسجيل هدف التعادل لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 82، ليمنح فريقه نقطة من المباراة بدل الخروج خاسرًا.

وشهدت الدقيقة 85،حصول عبدالله محمود لاعب سيراميكا كليوباترا على البطاقة الحمراء، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وبتلك النتيجة، رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل طلائع الجيش إلى 31 نقطة في المركز العاشر.