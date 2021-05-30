شاهد حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا 2021..مارشميلو يُشعل الأجواء في 6 دقائق بمليوني يورو!

أحيا منتج الـ”دي جي” العالمي مارشميلو حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بين تشيلسي ومانشستر سيتي، والذي أقيم على ملعب الدراجاو بمدينة بورتو البرتغالية ليلة السبت 29 مايو، وانتهى بفوز البلوز بهدف دون رد.

أقيم حفل افتتاح نهائي دوري الابطال بشكل افتراضي، واستمر لنحو 6 دقائق فقط، ووصلت قيمته مليوني يورو تقريبًا بقيادة مارشميلو الذي غطى رأسه كالعادة بقناع على شكل حلوى المارشميلو.

وقدم الحفل “كريستوفر كومستوك” أو كما يلقب بـ “مارشميلو”، وافتتحه بأغنية Come & Go مع المغنية السمراء جوس ورلد.

أما الأغنية الثانية فقد كانت Friends بين مارشميلو والمطربة البريطانية الشهيرة “آن-ماري روز نيكولسون”، وتلتها الأغنية الأشهر خلال عام 2021 هابير Happier لمارشميلو مع الفريق الإنجليزي المتأسس عام 2010 (Bastille).

ثم ظهرت في الأغنية الرابعة المطربة الأميركية الشهيرة “سيلينا جوميز” وقدمت أغنيتها المعروفة Wolves، وفي تلك الأثناء قامت قنوات بي إن سبورتس القطرية – الناقل الحصري في منطقة الشرق الأوسط – بقطع البث المباشر للحفل بسبب الملابس الخاصة بسيلينا جوميز.

وعقب انتهاء سيلينا جوميز من أحد مقاطع أغنية Wolves، اختتم مارشميلو أعماله بأغنية “Silence” بينه وبين فنان الراب الأميركي الشاب “خالد روبينسون”.

شاهد فيديو حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا 2021..مارشميلو يُشعل الأجواء بـ 5 أغنيات