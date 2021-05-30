تحديث | سجل وعدد بطولات تشيلسي بعد التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا 2021

رفع نادي تشيلسي الإنجليزي عدد مرات تتويجه بلقب دوري ابطال اوروبا 2021 اليوم السبت إلى لقبين، بعد فوزه بهدف دون رد على مانشستر سيتي في النهائي الذي استضافه ملعب الدراجاو بمدينة بورتو البرتغالية.

وأضاف تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا إلى سجل البطولات الخاص به في عام 2012 عندما هزم بايرن ميونخ بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل الإيجابي 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان تشيلسي تحت قيادة مالكه “رومان أبراموفيتش” قد خسر لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2008 بفارق ركلات الجزاء الترجيحية على ملعب لوجنيكي بمدينة موسكو الروسية أمام مانشستر يونايتد.

لكن الفريق غرب لندني عوض اخفاقه أمام مانشستر يونايتد بحصد لقبين لدوري أبطال أوروبا بالاضافة إلى لقبين في بطولة كأس الدوري الأوروبي عامي 2013 و2019 على حساب بنفيكا وآرسنال.

يرجع تأسيس النادي الأزرق الى عام 1905، ويتخذ من منطقة فولهام فى مدينه لندن مقراً له، ويستضيف مبارياته على”ملعب ستاتمفورد بريدج“.

وكان أول لقب محلي تُوج به نادي تشيلسي في عام 1955 حين حصد لقب الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “البريميرليج حاليًا”، أما أول لقب قاري فيعود الى عام 1971 عندما فاز بكأس الكؤوس الأوروبية بعد ان تغلب على نادي ريال مدريد الاسباني.

وُيعد تشيلسي هو النادي اللندني الوحيد الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين 2012 و2021، كما أنه أحد الفرق الأربعة والفريق البريطاني الوحيد الذي أحرز ألقاب البطولات الأوروبية الثلاث الكبرى، بالإضافة إلى كونه أول فريق يحرز لقبي البطولتين الأوروبيتين الكبرتين معًا.

كم عدد بطولات تشيلسي المحلية؟

الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”

فاز تشيلسي بالدوري الانجليزي 6 مرات مواسم: (1954–55، 2004–05، 2005–06، 2009–10، 2014-15، 2016-17).

كأس الاتحاد الانجليزي

فاز تشيلسي بكأس الاتحاد الانجليزي 8 مرات أعوام: (1970 ,1997، 2000، 2007، 2009، 2010، 2012, 2018).

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

فاز تشيلسي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 5 مرات أعوام: (1965، 1998، 2005، 2007، 2015).

درع الاتحاد الانجليزي

فاز تشيلسي بدرع الاتحاد الانجليزي 4 مرات أعوام: (1955، 2000، 2005، 2009).

الدوري الانجليزي الدرجة الأولي “التشامبيونشيب”

فاز تشيلسي بالتشامبيونشيب مرتين موسمي: (1983–84، 1988–89).

كأس الفرق

فاز تشيلسي بكأس الفرق مرتين عامي: (1986، 1990).

كم عدد بطولات تشيلسي الاوروبية؟

دوري أبطال أوروبا

تُوج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، الأولى بموسم 2012/2011 على حساب بايرن ميونخ، والثانية في موسم 2021/2020 على حساب مانشستر سيتي.

كأس الاتحاد الأوروبي/ الدوري الأوروبي حالياً

تُوج تشيلسي بالدوري الأوروبي مرتين موسمي: (2012–13، 2018–19).

كأس الكؤوس الأوروبية

تُوج تشيلسي بكأس الكؤوس الأوروبية مرتين عامي: (1971، 1998).

كأس السوبر الأوروبية