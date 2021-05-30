شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 «هافيرتز يدخل التاريخ»

شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ضمن أهم مباريات الموسم، اليوم السبت 29 مايو.

ظفر تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا 2021 لثاني مرة في تاريخه، بالفوز على مواطنه مانشستر سيتي بهدفٍ دور رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدراجاو بمدينة بورتو في البرتغال.

وأحرز النجم الألماني “كاي هافرتز” الهدف التاريخي لفريق تشيلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، عند الدقيقة (43)، من زمن الشوط الأول.

وجاء هدف هافيرتز بعدما تلقى تمريرة ذهبية من زميله ماسون ماونت شق بها عمق دفاع مانشستر سيتي، أنفرد على إثرها بالمرمى وراوغ إديرسون مورايش قبل أن يضعها في الشباك الخالية.

ويعتبر هدف كاي هافرتز في مرمى مانشستر سيتي هو الأول له والوحيد بمسيرته في دوري أبطال أوروبا، بشكلٍ عام، ليدون أسمه بحروف من ذهب في تاريخ تشيلسي.

وتعاقد تشيلسي مع كاي هافرتز بأكثر من 75 مليون يورو قادمًا من صفوف باير ليفركوزن الألماني، في الميركاتو الصيفي 2020، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ البوندسليجا.

شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021