نتيجة مباراة تشيلسي ومان سيتي في نهائي دوري ابطال اوروبا “هافيرتز يصحح كوارث فيرنر”

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى نهائي دوري أبطال أوروبا، فى قمة مباريات اليوم السبت 29 مايو 2021، والتي استضافها ملعب الدراجاو في مدينة بورتو بالبرتغال.

توج تشيلسي الإنجليزي بلقبه الثاني في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه الثمين والمثير بنتيجة 1 / صفر على مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص، ليحبط البلوز آمال السيتيزينز في الفوز بلقبه الأول على الإطلاق في دوري الأبطال.

وتطلع تشيلسي إلى أن يصبح بطل دوري أبطال أوروبا رقم 13 الذي يحقق اللقب أكثر من مرة، بعد إحرازه في موسم 2011/2012، على حساب بايرن ميونخ الألماني في ملعب أليانز أرينا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وتوج تشيلسي عودته القوية في الموسم الحالي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، وأحرز لقباً غالياً ومستحقاً ليكون الثاني له في المسابقة بعدما توج في 2012 بلقبه الوحيد السابق في دوري الأبطال.

وحسم تشيلسي المباراة بهدف نظيف في الشوط الأول سجله الألماني الدولي كاي هافيرتز في الدقيقة 42 ليكون هدفه الوحيد في 12 مباراة خاضها بالبطولة هذا الموسم لكنه أغلى أهداف الفريق في البطولة.

وعانى مانشستر سيتي الأمرين في الشوط الثاني لتعديل النتيجة لكن لاعبيه أهدروا كل الفرص تباعا في مواجهة تشيلسي الذي كان الأفضل في الشوط الأول واستحق التقدم فيما فشل المنافس في ترجمة تفوقه في الشوط الثاني إلى هدف التعادل.

وبدد تشيلسي بهذا أحلام مانشستر سيتي في الفوز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا.

وأهدر مانشستر سيتي فرصة ذهبية لتتويج موسمه الناجح بإحراز لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه علما بأنه أكثر الألقاب التي يتطلع إليها الفريق.

ويستطيع جوارديولا أن يعتبر مسيرته ناجحة مع مانشستر سيتي حتى الآن، حيث قاد الفريق للقب الدوري ثلاث مرات في غضون المواسم الأربعة الأخيرة، وساهم في أن يصبح مانشستر سيتي من أبرز الأندية الأوروبية، ورغم هذا، تظل القطعة المفقودة في لوحة نجاح مانشستر “جوارديولا” هي لقب دوري أبطال أوروبا.

كما أهدر جوارديولا فرصة جديدة للفوز بأول لقب له في دوري الأبطال منذ أن فاز بلقب البطولة مع برشلونة الإسباني للمرة الثانية في 2011.

وأصبح الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أول مدرب يخوض نهائي دوري الأبطال في موسمين متتاليين مع فريقين مختلفين.

وكان توخيل قاد فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي الموسم الماضي ولكنه سقط في النهائي أمام بايرن ميونخ، فيما حقق توخيل اللقب اليوم عن جدارة بعدما فرض فريقه كلمته على مانشستر سيتي في الشوط الأول وتصدى لمحاولات مانشستر سيتي للرد في الشوط الثاني.

وقبل مباراة اليوم تغلب تشيلسي على مانشستر سيتي مرتين في الموسم الحالي ومنها الفوز عليه في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي ليحرمه من حلم تحقيق الرباعية.

ومثلما كان الحال في العام الماضي، تأثر نهائي دوري الأبطال هذه المرة أيضا بجائحة كورونا، ونقلت المباراة النهائية من اسطنبول إلى بورتو بسبب قيود السفر المفروضة في ظل أزمة كورونا.

وأضيفت تركيا إلى “القائمة الحمراء” التي وضعتها بريطانيا بشأن السفر، وذلك بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ما يعني أن العائدين من أي دولة ضمن القائمة الحمراء يجب أن يخضعوا للحجر الصحي بأحد الفنادق لمدة عشرة أيام من تاريخ عودتهم إلى بريطانيا.

وهذا هو الموسم الثاني على التوالي التي تنقل فيه المباراة النهائية من اسطنبول لعدم القدرة على استضافة المباراة في ظل الجائحة، وحلت الملاعب البرتغالية مكان اسطنبول في كل من الموسمين.

وكانت العاصمة البرتغالية لشبونة استضافة فعاليات الأدوار النهائية من البطولة على هيئة بطلة مجمعة ، ولكن النهائي بين بايرن وسان جيرمان لم يشهد حضور أي جماهير.

انتهي الشوط الاول بتقدم تشيلسي فى نتيجة المباراة عند الدقيقة 42، عن طريق “كاي هافيرتز”، بعد انفراد صريح بفضل تمريرة في العمق من الانجليزي “ماسون مونت”، ليراوغ المهاجم الألماني القادم من باير ليفركوزن في الميركاتو الصيفي 2020 بحوالي 80 مليون يورو، ومر بكل سهولة من الحارس إيدرسون مورايش ليسدد في المرمى الفارغ.

وأضاع لاعب تشيلسي تيمو فيرنر أكثر من فرصة محققة خلال الشوط الاول، بواقع فرصة فى الدقيقة الخامسة، وفى فرصة ثانية عند الدقيقة 14 عندما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء بشكل غريب في متناول الحارس إيدرسون الذي تصدى لها ببراعة كبيرة.

وفى الدقيقة 16 واصل تيمو فيرنر إهدار الفرص الغريبة بتسديدة كرة في الشباك الخارجية لمرمى مان سيتي.

ويعتبر رحيم ستيرلينج مفاجئة بيب جوارديولا في تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية اليوم أمام تشيلسي، بعدما غاب عن معظم المباريات القليلة الماضية، وحل مكان لاعب الوسط الدفاعي “رودري”.

على الجانب الآخر غاب النجم العربي المغربي “حكيم زياش” عن تشكيلة تشيلسي الأساسية، حيث جلس على دكة البدلاء لصالح الألماني كاي هافيرتس الذي انسجم بشكل كبير مع زملاءه في الفريق منذ تولي توخيل مهمة تدريب البلوز.

وتأهل تشيلسي ومانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال اوروبا 2021 عن جدارة واستحقاق، حيث تجاوز البلوز البطل القياسي للمسابقة “ريال مدريد” في نصف النهائي، أما الأزرق السماوي فقد بلغ النهائي على حساب وصيف النسخة الماضية “باريس سان جيرمان”.