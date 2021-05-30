رسميًا | تشيلسي يتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في التاريخ

توج نادي تشيلسي الإنجليزي، من غرب لندن، ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في التاريخ، مساء اليوم السبت، بعد فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف دون رد سجله الألماني كاي هافيرتز، لينعش تشيلسي سجل بطولاته بلقب جديد.

وفاز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ عام 2012 على حساب بايرن ميونخ، بفارق ركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب البايرن “آليانز آرينا”.

وجاء هدف المباراة التي استضافها ملعب الدراجاو التابع لنادي بورتو البرتغالي، في الدقيقة 41 عن طريق كاي هافيرتز بعد تلقيه تمريرة بينية قاتلة من الإنجليزي “ماسون مونت” ضربت عمق دفاع مانشستر سيتي بشكل مفاجيء.

وكان المدير الفني الألماني “توماس توخيل” قد تولى تدريب نادي تشيلسي في يناير الماضي خلفًا للمدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، ليكرر إنجاز المدرب الإيطالي “روبرتو دي ماتيو” الذي تولى تدريب البلوز في منتصف الموسم عام 2012 خلفًا للمدرب البرتغالي آندري فياس بواش ليحقق مفاجأة مدوية بالتتويج بلقب البطولة.

ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في بورتو

حامت الشكوك حول مشاركة نجم خط الوسط الدفاعي “نجولو كانتي” في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، رفقة تشيلسي، ولكن المدرب توماس توخيل قرر ضمه إلى قائمة هذه المباراة، مؤكدًا تعافيه من الاصابة التي تسببت في خروجه خلال المباراة قبل الأخيرة من الدوري الانجليزي أمام ليستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج.

كما تلقى توخيل صدمة قوية في مباراة تشيلسي الأخيرة في الدوري الانجليزي أمام أستون فيلا، بعدما تعرض الحارس الأساسي المتألق “إدوارد ميندي”، في نهاية الشوط الأول ليترك مكانه للحارس الإسباني “كيبا” مطلع الشوط الثاني، ولكن في الأخير تعافى الدولي السنغالي ليلحق هو الآخر برحلة البلوز نحو ملعب الدراجاو.

وضمت قائمة تشيلسي لمباراة مانشستر سيتي اليوم، كل من: “إدوار ميندي – كيبا آريزابالاجا – ويلي كاباييرو – أنتونيو روديجير – ماركوس ألونسو – أندرياس كريستينسين – تياجو سيلفا – كورت زوما – بين تشيلويل – ريس جيمس – سيزار أثبيلكويتا – إيمرسون بالميري – جورجينيو – نجولو كانتي – ماتيو كوفاشيتش – ماسون مونت – كالوم هودسون أودوي – بيلي جيلمور – تينو أنجورين – تامي أبراهام – كريستيان بوليسيتش – تيمو فيرنر – أوليفيه جيرو – حكيم زياش – كاي هافيرتز”.

التشكيلة الأساسية لفريق تشيلسي: إدوارد ميندي – سيزار أثبيليكويتا – تياغو سيلفا – أنطونيو روديغير – بينجامين شيلويل – نجولو كانتي – جورجينيو – رايس جيمس – ماسون ماونت – تيمو فيرنر – كاي هافيرتس.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2021، دون أي غيابات كما هو الحال بالنسبة لفريق تشيلسي، ولكن كان هناك بعض الشكوك حول إمكانية لحاق لاعب الوسط إلكاي جوندوجان بالمباراة.

وبكل تأكيد سيشارك جوندوجان في تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية أمام تشيلسي اليوم، إذا ما كان جاهزًا، وفي حال لم يحدث ذلك، من المتوقع أن يدفع جوارديولا باللاعب البرازيلي الخبير فيرناندينيو.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي للمباراة النهائية كالتالي: إيدرسون مورايش – سكوت كارسون – زاك ستيفين – جيمس ترافورد – كايل ووكر – روبن دياش – جون ستونز – ناثان أكي – أوليكسندر زينشينكو – إيميريك لابورت – بينجامين ميندي – جواو كانسيلو – إيريك جارسيا – إيلكاي جوندوجان – رودريجو رودري – فيرناندينيو – كيفين دي بروينه – بيرناردو سيلفا – فيران توريس – رحيم سترلينج – جابريل جيسوس – سيرخيو أجويرو – رياض محرز – فيل فودين.

التشكيلة الأساسية لفريق مانشستر سيتي: إديرسون مواريش – كايل ووكر – روبن دياش – جون ستونز – ألكسندر زينتشينكو – إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروينه – فيل فودين – بيرناردو سيلفا – رياض محرز – رحيم ستيرلينج.

لقاء تشيلسي والسيتي دقيقة بدقيقة

الدقيقة 1 | صافرة بداية اللقاء بعد افتتاح جميل ومُبتكر من جانب المنظم البرتغالي.

الدقيقة 5 | فرصة مؤكدة للتسجيل تضيع من مهاجم تشيلسي تيمو فيرنر داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 6 | مانشستر سيتي يرد بكرة عرضية أرضية نموذجية يفشل رياض محرز في تحويلها داخل الشباك.

الدقيقة 14 | فرصة جديدة لا تضيع من تيمو فيرنر سددها بشكل غريب في متناول الحارس إيدرسون الذي تصدى لها ببراعة كبيرة.

الدقيقة 16 | تيمو فيرنر يواصل إهدار الفرص الغريبة بتسديدة في الشباك الخارجية لمرمى مان سيتي.

الدقيقة 30 | رحيم سترلينج يضيع على مان سيتي فرصة هدف التقدم على تشيلسي..

الدقيقة 35 | بطاقة صفراء للاعب وسط مانشستر سيتي “إيلكاي جوندوجان” .. أول بطاقة صفراء في المباراة.

الدقيقة 37 | كاي هافيرتز يسهب في المراوغة بعد حصوله على تمريرة جميلة بمنطقة جزاء مان سيتي على الجهة اليمنى، لتقطع منه!

الدقيقة 38 | إصابة مفاجئة لقلب دفاع تشيلسي “تياجو سيلفا” بعد إلتحام قوي مع فيل فودين ..

الدقيقة 39 | توماس توخيل يضطر لإجراء أول تغيير في المباراة بسحب تياجو سيلفا لإشراك “آندريس كريستينسين”

الدقيقة 42 | جووووول…تشيلسي يتقدم على مانشستر سيتي 1/صفر عن طريق كاي هافيرتز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، بعد انفراد صريح بفضل تمريرة في العمق من الانجليزي “ماسون مونت”، ليراوغ المهاجم الألماني القادم من باير ليفركوزن في الميركاتو الصيفي 2020 بحوالي 80 مليون يورو، ويمر بكل سهولة من الحارس إيدرسون مورايش ليسدد في المرمى الفارغ.

الدقيقة 45 | تشيلسي يضغط من منتصف الملعب على حائز الكرة بصفة مستمرة.. أداء راقي للغاية من البلوز اليوم.

الدقيقة 45 | أربع دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع..

الدقيقة 49 | صافرة نهاية الشوط الأول دون فرص أخرى، دفاع تشيلسي حصين وقوي للغاية في التصدي لجميع محاولات السيتي.

انتهاء نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في شوطها الأول بتقدم تشيلسي 1/صفر، ليقترب من تحقيق لقبه الثاني في التاريخ.. هل يفعلها؟

استراحة

الدقيقة 57 | بطاقة صفراء لمدافع نادي تشيلسي، الألماني أنطونيو روديجير.

الدقيقة 60 | التغيير الأول في مانشستر سيتي بنزول المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس بدلاً من كيفين دي بروينه الذي أصيب في العين اليسرى.

الدقيقة 64 | التغيير الثاني في تشكيلة مان سيتي بنزول “فيرناندينيو” بدلاً من بيرناردو سيلفا.

الدقيقة 65 | على أرض الملعب إيلكاي جوندوجان يبدأ في التقدم إلى الأمام وفيرناندينيو يلعب مع رودري على الدائرة.

الدقيقة 66 | تغيير أول في تشكيلة تشيلسي بنزول الجناح الأميركي الطائر كريستيان بوليسيتش بدلاً من المخيب للآمال تيمو فيرنر.

الدقيقة 73 | فرصة خطيرة لا تضيع من كريستيان بوليسيتش بعد انفراد تام مع حارس مرمى السيتي، سددها بباطن القدم اليمنى على يمين الحارس بياردتين على الأقل.

الدقيقة 77 | خروج المخيب للآمال في مانشستر سيتي “رحيم سترلينج” ومشاركة سيرخيو أجويرو الذي يلعب آخر مباراة في مشواره الطويل مع السيتي.

الدقيقة 80 | تغيير ثالث في تشيلسي بنزول ماتيو كوفاشيتش بدلاً من ماسون مونت. تغيير تكتيكي رائع من توماس توخيل.

الدقيقة 88 | بطاقة صفراء للاعب مانشستر سيتي “جابرييل جيسوس”.

الدقيقة 89 | مانشستر سيتي يلعب بعصبية كبيرة الآن، التدخلات العنيفة قد تسفر عن المزيد من البطاقات الصفراء. قد نرى بطاقة صفراء لفيرناندينيو إذا استمرت الالتحامات هكذا.

الدقيقة 90 | كورة خطيرة تضيع من مانشستر سيتي لتعديل النتيجة ، رياض محرز يراوغ ويمرر عرضية داخل منطقة الستة ياردات نحو فيل فودين الذي فشل في تسديدها بلمسة واحدة في الشباك ليبعدها كريستينسين في الوقت المناسب بعيدًا عن منطقة الجزاء.

الدققة 90 | الحكم يضيف 7 دقائق كاملة كوقت محتسب بدل من ضائع

الدقيقة 97 | أووووووووووه…تصويبة رهيبة من رياض محرز على خط الـ 18 لم يتحرك عليها الحارس إدوار ميندي حيث مرت فوق المقص الأيسر ببضع سنتيمترات!! وسط دهشة وصدمة جمهور السيتي.

انتهاء الشوط الثاني والمباراة بفوز تشيلسي 1/صفر ليتوج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه.