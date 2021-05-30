الآن: تشيلسي يتقدم على مانشستر سيتي في نهائي الابطال 1/صفر “هافيرتز”

تقدم تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بهدف أول في الدقيقة 42 من الشوط الأول عن طريق الألماني كاي هافيرتز.

وجاء هدف تقدم تشيلسي على مان سيتي في نهاية الشوط بعد إهدار المهاجم الألماني تيمو فيرنر لثلاث فرص مؤكدة للتسجيل أمام حارس مرمى السيتي إيدرسون مورايش لعل أبرزها في الدقيقة 14 من تسع ياردات.

وانضم كاي هافيرتز لصفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2020 بأكثر من 75 مليون يورو قادمًا من باير ليفركوزن ليصبح أغلى لاعب في تاريخ البوندسليجا.

ملخص الشوط الاول من لقاء تشيلسي ومان سيتي اليوم

التشكيلة الأساسية لنادي تشيلسي الانجليزي: إدوارد ميندي – سيزار أثبيليكويتا – تياغو سيلفا – أنطونيو روديغير – بينجامين شيلويل – نجولو كانتي – جورجينيو – رايس جيمس – ماسون ماونت – تيمو فيرنر – كاي هافيرتس.

التشكيلة الأساسية لنادي مانشستر سيتي الانجليزي: إديرسون مواريش – كايل ووكر – روبن دياش – جون ستونز – ألكسندر زينتشينكو – إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروينه – فيل فودين – بيرناردو سيلفا – رياض محرز – رحيم ستيرلينج.

الدقيقة 1 | صافرة بداية اللقاء بعد افتتاح جميل ومُبتكر من جانب المنظم البرتغالي.

الدقيقة 5 | فرصة مؤكدة للتسجيل تضيع من مهاجم تشيلسي تيمو فيرنر داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 6 | مانشستر سيتي يرد بكرة عرضية أرضية نموذجية يفشل رياض محرز في تحويلها داخل الشباك.

الدقيقة 14 | فرصة جديدة لا تضيع من تيمو فيرنر سددها بشكل غريب في متناول الحارس إيدرسون الذي تصدى لها ببراعة كبيرة.

الدقيقة 16 | تيمو فيرنر يواصل إهدار الفرص الغريبة بتسديدة في الشباك الخارجية لمرمى مان سيتي.

الدقيقة 30 | رحيم سترلينج يضيع على مان سيتي فرصة هدف التقدم على تشيلسي..

الدقيقة 35 | بطاقة صفراء للاعب وسط مانشستر سيتي “إيلكاي جوندوجان” .. أول بطاقة صفراء في المباراة.

الدقيقة 37 | كاي هافيرتز يسهب في المراوغة بعد حصوله على تمريرة جميلة بمنطقة جزاء مان سيتي على الجهة اليمنى، لتقطع منه!

الدقيقة 38 | إصابة مفاجئة لقلب دفاع تشيلسي “تياجو سيلفا” بعد إلتحام قوي مع فيل فودين ..

الدقيقة 39 | توماس توخيل يضطر لإجراء أول تغيير في المباراة بسحب تياجو سيلفا لإشراك “آندريس كريستينسين”

الدقيقة 42 | جووووول…تشيلسي يتقدم على مانشستر سيتي 1/صفر عن طريق كاي هافيرتز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، بعد انفراد صريح بفضل تمريرة في العمق من الانجليزي “ماسون مونت”، ليراوغ المهاجم الألماني القادم من باير ليفركوزن في الميركاتو الصيفي 2020 بحوالي 80 مليون يورو، ويمر بكل سهولة من الحارس إيدرسون مورايش ليسدد في المرمى الفارغ.

الدقيقة 45 | تشيلسي يضغط من منتصف الملعب على حائز الكرة بصفة مستمرة.. أداء راقي للغاية من البلوز اليوم.

الدقيقة 45 | أربع دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع..

الدقيقة 49 | صافرة نهاية الشوط الأول دون فرص أخرى، دفاع تشيلسي حصين وقوي للغاية في التصدي لجميع محاولات السيتي.

انتهاء نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في شوطها الأول بتقدم تشيلسي 1/صفر، ليقترب من تحقيق لقبه الثاني في التاريخ.. هل يفعلها؟