أزال توماس توخيل الستار عن تشكيلة تشيلسي الأساسية أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ضمن أهم مباريات الموسم، اليوم السبت 29 مايو.

وشهدت تشكيلة تشيلسي الأساسية تواجد الحارس السنغالي المتألق إدوارد ميندي، بعدما تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هناك شكوك حول مشاركة نجولو كانتي في تشكيلة تشيلسي الأساسية أمام مانشستر سيتي، ولكن تأكد تواجده الآن بعدما تعافى هو الآخر من الإصابة التي طالته في مباراة ليستر سيتي في الجولة قبل الأخيرة في البريميرليج يوم 18 مايو.

وغاب النجم العربي المغربي “حكيم زياش” عن تشكيلة تشيلسي الأساسية، حيث سيجلس على دكة البدلاء لصالح الألماني كاي هافيرتس الذي انسجم بشكل كبير مع زملاءه في الفريق منذ تولي توخيل مهمة تدريب البلوز.

وعلى الرغم من تعافي ماتيو كوفاسيتش من الإصابة التي تعرض لها منذ فترة طويلة، إلا أن توماس توخيل فضل إشراك الإيطالي جورجينيو رفقة نجولو كانتي في خط الوسط.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 | تشكيلة تشيلسي الأساسية أمام مانشستر سيتي

إدوارد ميندي

سيزار أثبيليكويتا – تياغو سيلفا – أنطونيو روديغير

بينجامين شيلويل – نجولو كانتي – جورجينيو – رايس جيمس

ماسون ماونت – تيمو فيرنر – كاي هافيرتس