شاهد فيديو اهداف مباراة عمان واندونيسيا..”الهاجري البديل المناسب في الوقت المناسب”

شاهد فيديو اهداف مباراة عُمان واندونيسيا الودية، المنتهية بفوز سلطنة عُمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت الموافق 29 مايو 2021.

أقيمت مباراة عمان واندونيسيا اليوم في مدينة دبي الإماراتية في ختام تحضيرات سلطنة عمان لاستئناف التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، وتقرر عدم نقلها في اللحظة الأخيرة بطلب رسمي من الجانب الاندونيسي.

وأثار هذا القرار استياء جمهور كرة القدم في سلطنة عمان الذي تلهف لمشاهدة المنتخب بعدما طلب المدير الفني للفريق عدم إذاعة المباراة الماضية أمام تايلاند.

ولم تظهر على الحسابات والقنوات الرقمية الرسمية للاتحاد العماني لكرة القدم سوى صورًا فوتوغرافية من المباراة دون أي فيديو للأهداف.

وأوضحت القناة الرياضية العمانية سبب عدم وجود أي فيديو من المباراة في الفيديو الموجود بالاسفل.

على أي حال، حقق المنتخب العماني أول فوز عريض تحت قيادة المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي تولى المسؤولية في شهر مارس الماضي.

وسقط منتخب سلطنة عمان في فخ التعادل من دون أهداف أمام الأردن ثم بهدف لمثله أمام الهند في معسكر شهر مارس 2021.

وعاد ليواجه الفريق مشاكل هجومية جديدة في مباراة تايلاند الودية يوم الثلاثاء الماضي 26 مايو، عندما اكتفى بتسجيل هدف يتيم أحرزه عبد العزيز المقبالي في نهاية الشوط الأول.

لكن كل شيء تغير أمام منتخب اندونيسيا فيما يخص النواحي الهجومية، إذ تمكن المنتخب العماني من تسجيل هدفين في غضون عشر دقائق فقط، ردًا على الهدف المُفاجيء الذي سجله ديماس لصالح المنتخب الاندونيسي المتواضع، لينتهي اللقاء بهذه النتيجة المميزة قبل 10 أيام من مواجهة عمان لمنتخب قطر في الدوحة ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

اهداف مباراة عمان واندونيسيا اليوم

أنهى منتخب عمان الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف وحيد سجله المهاجم الثاني في الفريق “محسن الغساني” عند الدقيقة 40، وهو نفس توقيت هدف عبد العزيز المقبالي في المباراة الودية الماضية أمام تايلاند.

لكن تقدم عمان في النتيجة لم يدم طويلاً، إذ تمكن مهاجم منتخب اندونيسيا “ديماس” من تسجيل هدف التعديل عن الدقيقة 51، الأمر الذي دفع برانكو إيفانكوفيتش لإجراء 5 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 70.

وشارك “خالد الهاجري” بدلاً من صاحب هدف عمان الوحيد “محسن الغساني”، وحل الرباعي “خالد البريكي ويزيد المعشني وعمر الفزاري وجميل اليحمدي” بدلاً من جمعة الحبسي وصلاح اليحيائي وعبد الله فواز وزاهر الأغبري.

ولم تمر أكثر من 7 دقائق بعد هذا الكم من التبديلات، واستطاع منتخب عمان تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 بواسطة بديل محسن الغساني “خالد الهاجري”.

ونجح خالد الهاجري في إضافة الهدف الشخصي الثاني له، والهدف الثالث لمنتخب عمان في الدقيقة 88، ليجعلها 1/3 عن جدارة واستحقاق.

وقبل بدء الوقت المحتسب بدل من ضائع والذي استمر لخمس دقائق، قرر برانكو إيفانكوفيتش إشراك مهاجم نادي السويق “عصام الصبحي” بدلاً من الهداف الأول للمنتخب ونادي ظفار “عبد العزيز المقبالي” في الدقيقة 89.