كأس تونس 2021 | الصفاقسي يتأهل إلى ربع النهائي على حساب الملعب القفصي

حسم النادي الصفاقسي تأهله إلى دور ربع نهائي كأس تونس “صالح بن يوسف 2021″، على حساب فريق الملعب القفصي، بعدما فاز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت 29-5-2021 على ملعب محمد القمودي بجزيرة قفصة.

وانطلقت مباراة الصفاقسي والملعب القفصي فى تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت تونس، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ودخل الصفاقسي المباراة بالتشكيلة التالية: صبري بن حسن – محمد بن علي – أحمد عمار- حسام دقدوق – عزمي غومة- محمد علي الطرابلسي – وليد القروي – عبد الله العامري – محمد صولة – أيمن الحرزي – فراس شواط.

جاءت بداية المباراة هادئة بين الفريقين، حتى تحصل الصفاقسي على ضربة جزاء في الدقيقة (14)، بعد دفعة من مدافع الملعب القفصي في ظهر مهاجم السي آس آس داخل المنطقة.

وتولى أيمن الحرزي تنفيذ ضربة الجزاء بنجاح، حيث سدد في زاوية وذهب الحارس في الأخرى، مسجلًا هدف التقدم الأول لصالح نادي الصفاقسي.

وفي الشوط الثاني، وبعد مرور 14 دقيقة ايضًا، سجل المهاجم فراس شواط الهدف الثاني لنادي الصفاقسي وبالتحديد عند الدقيقة (59)، بعدما قابل تمريرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى بتسديدة مباشرة في شباك الملعب القفصي.

وصنع نادي الصفاقسي العديد من الفرص، كما أقحم حمادي ضو كل من هارون بن عامر وأوسامة بحري وغيث معروفي وأشرف حباسي وبلال حمروني كبدلاء، ولكن لم يفلح في مضاعفة النتيجة لتنتهي المباراة بفوز السي آس آس على الملعب القفصي بنتيجة (2-0).

وتعتبر مواجهة الصفاقسي لنادي الملعب القفصي هي الثانية في تاريخ المواجهات بين الفريقين بعد أكثر من 40 عامًا، حيث ألتقى الفريقين مرة واحدة وكانت في أواخر السبعينيات.