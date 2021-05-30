الامارات | التعاون يجدد عقد المدرب عارف شلنك والبرازيلي جيلسون

شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يجدد عقد المدرب عارف شلنك والبرازيلي جيلسون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد مجلس إدارة نادي التعاون عقد مدرب الفريق الأول المدرب المواطن عارف شلنك ليقوده في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وذلك تثميناً للنتائج الجيدة التي حققها في الموسم الماضي في بطولة الهواة في أحد أبرز مواسم نادي التعاون واحتلاله للمركز الثامن في الترتيب النهائي، وهو أول موسم له كمدرب أساسي بعد العمل لفترة مساعداً للمدرب.

وقال عارف لـ«الإمارات اليوم»: «كل الشكر والتقدير لإدارة النادي للثقة التي منحت لي للموسم الثاني، وأعتز كثيراً بذلك ويشجعني على عمل أكبر من أجل نجاح افضل في المواسم المقبلة». وتابع: «بناء على توصية الجهاز الفني تم التجديد للمحترف البرازيلي جيلسون، ليستمر معنا في الموسم المقبل تقديراً لجهوده الفنية، وماضون في البحث عن محترف أجنبي آخر يسهم في تحقيق الإضافة، وبخصوص تدشين الاستعداد للموسم المقبل أكد أن ذلك موضع البحث والدراسة، ومن المرجح أن يكون في النصف الثاني لشهر يوليو المقبل».

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