الامارات | إيسيلا يخرج بني ياس من «الظل» إلى الواجهة

شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيلا يخرج بني ياس من «الظل» إلى الواجهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مدار سنوات ظل فريق بني ياس يطمح باستمرار إلى البحث عن المناطق الدافئة في جدول ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم، متجنباً الدخول في حسابات الهبوط، كونه تذوق مرارة الابتعاد عن الأضواء أكثر من مرة، لكن منذ وصول المدرب الروماني دانييل إيسيلا (49 عاماً)، انقلبت الأمور رأساً على عقب، إذ خرج الفريق تحت قيادته من منطقة الظل إلى المنافسة على لقب الدوري، والوجود في دوري أبطال آسيا.

وظهرت بصمة المدرب واضحة منذ بداية الموسم، إذ فاجأ «السماوي» متابعي الدوري، من خلال صدارته لجدول المنافسة في الجولة الثالثة، وفقدانها لاحقاً قبل أن يعود إليها قبل جولتين من نهاية المنافسة، ويؤجل حسم اللقب حتى الجولة الأخيرة من المنافسة، التي ابتسمت في الأمتار الأخيرة إلى منافسة الجزيرة، ليؤجل بذلك حصول «السماوي» على اللقب لعام آخر.

وحقق إيسيلا طفرة حقيقية في صفوف لاعبي الفريق، وأخرج ما لديهم من إمكانات أسهمت في الوصول ببني ياس إلى ما يمثله حالياً من قوة كبيرة، ولم يكن أحد يتوقع أن يستمر «السماوي» في المنافسة حتى الجولة الأخيرة على حساب فرق كبيرة، مثل الشارقة حامل اللقب، وشباب الأهلي والنصر والوصل والعين والوحدة.

من جانبه، أكد مساعد مدرب فريق بني ياس السابق، معتز عبدالله أن «السماوي» كان يستحق التتويج بلقب الدوري، قياساً على المستوى الذي قدمه تحت قيادة المدرب الروماني دانيال إيسيلا، خصوصاً بعد تعزيز صفوفه بلاعبين أجانب، مشيراً إلى أن إنهاء الفريق للدوري في مركز الوصيف، كان من بين الأهداف التي عملت عليها إدارة النادي.

وقال معتز لـ«الإمارات اليوم»: «المدرب إيسيلا كوّن تشكيلة خلطت بين اللاعبين القدامى والقادمين الجدد، ما ساعد الفريق في تحقيق الانتصارات، لقد قاموا بعمل جيد وكان التركيز على تحقيق لقب كأس رئيس الدولة، ولكنهم لم يوفقوا فيه، لكن في المقابل كانوا طرفاً رئيساً في المنافسة على لقب الدوري وكانوا قريبين من تحقيقه».

وإيسيلا هو المدرب رقم 16 للسماوي في تاريخ مشاركته في دوري المحترفين، لكنه حقق ما يأتي به الآخرون، إذ بدأ بني ياس مع المدرب التونسي لطفي البنزرتي، الذي قاد الفريق للتأهل والمشاركة الأولى في دوري المحترفين، تبعته أسماء لها وزنها على غرار المدرب الوطني مهدي علي، والبرتغالي خوسيه جوميز، والتشيكي جوزيف تشوفانيتش.

وأمام النجاحات التي حققها المدرب إيسيلا نجحت إدارة النادي في تمديد عقد المدرب الروماني حتى عام 2023، لتقطع بذلك الطريق على الأندية التي كانت ترغب في التعاقد معه بعد نهاية العقد الذي يربطه مع الفريق، والذي كان ينتهي مع نهاية الموسم المنصرم، وجاء قرار التجديد بناءً على ثقة إدارة النادي بالمدرب، بعد المستوى الكبير الذي قدمه خلال الموسم رفقة جهازه الفني.

وكان المدرب ايسيلا قاد فريق استرا الروماني لتحقيق كأس رومانيا والسوبر الروماني، إضافة إلى وصافة الدوري الروماني، والتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الأوروبي، وعلى الصعيد الدولي عمل المدرب مساعداً لمدرب منتخب رومانيا الأول، ومدرباً لمنتخب رومانيا تحت 21، كما عمل مدرباً لنادي الحزم السعودي.

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