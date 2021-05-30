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الامارات | الزري يرحل من عجمان إلى اتحاد كلباء

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عجمان ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الزري يرحل من عجمان إلى اتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن ظهير أيمن عجمان، خالد الزري، قد رحل إلى صفوف اتحاد كلباء للدفاع عن ألوانه في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وكان الزري قد انتقل إلى صفوف عجمان قادماً من الشارقة، إذ لعب لمدة ثلاثة مواسم. وكان الموسم الماضي هو الأبرز للزري مع عجمان، إذ خاض 17 مباراة، فيما خاض في الموسم الذي سبقه ست مباريات، ومثلها في الموسم الأول.

وأبدى عجمان رغبة في تمديد عقد اللاعب، إلا أن الأنباء التي وردت للنادي بتوقيعه مع اتحاد كلباء، جمّدت المفاوضات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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