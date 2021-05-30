الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي
الهلال - الفيصلي 22:00
النصر - الاتحاد 22:00
الشباب - الوحدة 22:00
الأهلي - الاتفاق 22:00
الجونة - الزمالك 23:00
الدوري المغربي
وجدة - المحمدية 20:00
الفتح - الوداد 22:15
الرجاء - الجيش 00:30
الدوري البرازيلي
شابكوينسي - براغانتينو 01:15
كورينثيانز - غويانينسي 01:15
بارانينسي - مينيرو 01:15
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App