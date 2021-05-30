اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي

الهلال - الفيصلي 22:00

النصر - الاتحاد 22:00

الشباب - الوحدة 22:00

الأهلي - الاتفاق 22:00

الجونة - الزمالك 23:00

الدوري المغربي

وجدة - المحمدية 20:00

الفتح - الوداد 22:15

الرجاء - الجيش 00:30

الدوري البرازيلي

شابكوينسي - براغانتينو 01:15

كورينثيانز - غويانينسي 01:15

بارانينسي - مينيرو 01:15

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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