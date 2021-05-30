الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جلبوت

أكّد مصدر في العربي توصل النادي إلى اتفاق رسمي، يمهد لمواصلة المدرب المواطن محمد جلبوت، تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل بدوري الهواة، وأن الإعلان الرسمي سيكون خلال أيام.

دراسة

وافقت إدارة أحد أندية الدوري على طلب مدرب الفريق بعدم الاستعجال في التعاقد مع لاعبَين أجنبيين، بعدما أبدى المدرب رغبته في دراسة عدد من الأسماء التي عرضتها الإدارة عليه، واختيار الأنسب بعد عودته من إجازة في بلده.

ويلسون

ذكرت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أن مهاجم العين، ويلسون إدواردو، مستمر مع الفريق، وأنه يقضي حالياً إجازته الصيفية، وقد شارك، أخيراً، في انتخابات نادي سبورتنغ براغا، بحكم أنه يحمل عضوية النادي، يذكر أن «الزعيم» تعاقد مع اللاعب الصيف الماضي لموسمين.

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