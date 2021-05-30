الامارات | سجل الفائزين وأبرز الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن سجل الفائزين وأبرز الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يأتي سجل الفائزين بلقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (كأس الأندية الأوروبية البطلة سابقا) في الأعوام العشرة الأخيرة للمسابقة التي انطلقت عام 1956، مع أبرز الأرقام القياسية:

- سجل الفائزين:2021: تشلسي الإنجليزي

2020: بايرن ميونيخ الالماني

2019: ليفربول الإنجليزي

2018: ريال مدريد الإسباني

2017: ريال مدريد الإسباني

2016: ريال مدريد الإسباني

2015: برشلونة الإسباني

2014: ريال مدريد الإسباني

2013: بايرن ميونيخ الألماني

2012: تشلسي الإنجليزي

- أبرز الأرقام القياسية -- الأندية الأكثر ألقابا:

13 لقبا: ريال مدريد الإسباني

7 ألقاب: ميلان الإيطالي

6 ألقاب: بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي

5 ألقاب: برشلونة الإسباني

4 ألقاب: أياكس أمستردام الهولندي

- الدول الأكثر ألقاباً:

18 لقبا: إسبانيا

14 لقبا: إنجلترا

12 لقبا: إيطاليا

8 ألقاب: ألمانيا

6 ألقاب: هولندا

أكثر الأندية خوضاً للنهائي:

16 مرة: ريال مدريد

11 مرة: ميلان وبايرن ميونيخ

9 مرات: يوفنتوس الإيطالي وليفربول

8 مرات: برشلونة

7 مرات: بنفيكا البرتغالي

6 مرات: أياكس

- أكثر المدربين فوزاً بالألقاب:

3 ألقاب: الإنجليزي بوب بايسلي (ليفربول في 1977 و1978 و1981)، الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ميلان في 2003 و2007 وريال مدريد الإسباني في 2014)، الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد في 2016 و2017 و2018)

- أكثر المدربين خوضاً للنهائي:

4 مرات: الإيطالي مارتشيلو ليبي (يوفنتوس في 1996 و1997 و1998 و2003) والاسكتلندي أليكس فيرغوسون (مانشستر يونايتد في 1999 و2008 و2009 و2011) وأنشيلوتي (ميلان في 2003 و2005 و2007 وريال في 2014) والإسباني ميغيل مونيوس (ريال مدريد في 1960 و1962 و1964 و1966)

- اللاعبون الأكثر تسجيلاً في المباريات النهائية:

7 أهداف: ألفريدو دي ستيفانو والمجري فيرينس بوشكاش (ريال مدريد)

4 أهداف: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد وريال مدريد)



- أكبر فوز في المباريات النهائية:

3-7 ريال مدريد ضد أينتراخت فرانكفورت في 18 مايو 1960

4-صفر بايرن ميونيخ ضد أتلتيكو مدريد في 17 مايو 1974 في مباراة معادة بعد انتهاء المباراة الأولى 1-1، وميلان ضد ستيوا بوخارست الروماني في 24 مايو 1989، وميلان أيضاً ضد برشلونة في 18 مايو 1994

- المباراة النهائية الأكثر تهديفاً:

10 أهداف: ريال مدريد ضد أينتراخت فرانكفورت عام 1960 (7-3)

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