شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجي حكمًا لمباراة الزمالك ضد الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام الجونة في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري والمقرر لها غدا الأحد باستاد خالد بشارة.

ويضم طاقم التحكيم كل من: محمود ناجي حكما للساحة محمود أبوالرجال مساعد أول أحمد لطفي مساعد ثاني أحمد صالح حكم رابع عمرو الشناوي حكم فيديو أحمد حمدي مساعد حكم فيديو.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة جمعها من 24 مباراة.