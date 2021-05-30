شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المنستيري التونسي يتأهل لمواجهة الزمالك بنهائي بطولة أفريقيا للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق اتحاد المنستيري التونسي إلى المباراة النهائية ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال تحت رعاية NBA والمقامة حاليا في رواندا في نسختها الأولى.

وصعد الفريق التونسي للمباراة النهائية بعد الفوز على باترويتس الرواندي بنتيجة ٨٧/٤٦ ليحجز مقعده في النهائي أمام الزمالك.

وكان الزمالك قد صعد للمباراة النهائية في وقت سابق اليوم بعد الفوز على بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 89-71، وتقام المباراة النهائية في الرابعة عصر غد الأحد.

ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.