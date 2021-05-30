موعد مباراة الزمالك والجونة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الجونة، نظيره الزمالك، في التاسعة مساء غدا الأحد، بالغردقة، في إطار مباريات الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح التأهل لدور الـ8 على حساب الإسماعيلي في كأس مصر.

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري برصيد 54 نقطة من 24 مباراة، متفوقا على الأهلي الوصيف بـ13 نقطة، علما بأن المارد الأحمر خاض 19 مباراة فقط، فيما يأتي الجونة في المركز الـ12 بـ30 نقطة.

تشكيل الزمالك

يفتقد الزمالك خدمات كل من محمود علاء وحميد أحداد وعبد الله جمعة للإصابة، وفرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وأشرف بنشرقي وطارق حامد للإيقاف، فيما يعود إمام عاشور بعد انتهاء إيقافه الطويل.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد الغني– محمود الونش – محمد عبد الشافى

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – شيكابالا – سيف الدين الجزيرى

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة أون تايم سبورت