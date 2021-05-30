رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على كارتيرون وثلاثي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، رسمياً عن العقوبات الموقعة على المدير الفني لفريق الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تعرضه للطرد خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الإسماعيلي في كأس مصر والتي انتهت لصالح الأبيض بنتيجة (1-0).

وقرر الاتحاد المصري إيقاف كارتيرون لمدة مباراتين مع تغريمه 70 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي.

وتأتي العقوبة المادية بسبب السلوك الغير رياضي إلى جانب التحريض على الانسحاب خلال مباراة الإسماعيلي

كما قررت لجنة المسابقات إيقاف الدولي المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة بعد الحصول على إنذارين في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

وقررت لجنة المسابقات أيضًا إيقاف ثنائي الزمالك التونسيين فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي لمباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

وبذلك سيغيب كارتيرون وثلاثي الزمالك عن مباراة الجونة المقبلة والتي من المقرر أن تقام غدًا الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت لجنة المسابقات تغريم خالد جلال، المدير الفني لفري البنك الأهلي، 50 ألف جنيه بسبب تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام سموحة.

كما تم تغريم نادي سيراميكا كليوباترا 20 ألف جنيه، لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الثاني لمباراته أمام إنبي.