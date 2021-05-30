كورونا يضرب بيراميدز.. وقرار عاجل بشأن مباراة الفريق السماوي أمام الإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن النتيجة الأولية للمسحة الطبية التى خضع لها فريق الكرة بنادي بيراميدز والجهاز الفني والإداري وجميع من سافروا مع البعثة إلى نيجيريا، لمواجهة أنيمبا بالكونفدرالية الأفريقية، كشفت عن ظهور عدة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن العينات الإيجابية جاءت لكل من عبدالله السعيد ودييجو رولان وأحمد الشيخ ودود الجباس لاعبي الفريق، بجانب خالد عبدالله مدرب حراس المرمي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وخالد سرحان مترجم مدرب الفريق الأرجنتيني رودلوفو أروابارينا، وأحمد رمضان مصور الفريق، مما أثار الذعر داخل صفوف الفريق بعدما تفشي الفيروس بين الجميع.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلى في بطولة الدورى المصري الممتاز، والتي كان مقرراً لها غداً الأحد، لأجل غير مسمى، بسبب ظهور أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق السماوي.

وكانت بعثة فريق بيراميدز قد عادت من نيجيريا فجر الاثنين الماضي بعد حصد بطاقة التأهل لدور نصف نهائي الكونفدرالية بعد الفوز علي أنيمبا ذهابًا والتعادل الايجابي بهدف لكل منهما في العودة.

وسيواجه بيراميدز فريق الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.