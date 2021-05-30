شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري.. أحمد ريان ينافس بن شرقي على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا، في تسجيل هدف لفريقه في مباراة طلائع الجيش، جعله يتصدر ترتيب هدافي المسابقة مناصفة مع أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، موقعا على الهدف الـ12 هذا الموسم.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مباراة سيراميكا وطلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق إسلام محارب في الثانية 15 من بداية المباراة، فيما سجل ميدو جابر هدفا لسيراميكا من صاروخية في الدقيقة 14 من عمر المباراة، لينجح أحمد ياسر ريان من التقدم لسيراميكا في الدقيقة 36، لكن ناصر منسي، لاعب طلائع الجيش، أدرك هدف التعادل في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 31 نقطة من 25 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر في 10، وسجل لاعبوه 34 هدفا، وتلقت شباكه 28 هدفًا، فيما رفع سيراميكا رصيده إلى 32 نقطة من 24 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 11 وخسر في 6، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

وجاء ترتيب هدافي الدورى بعد مباراة اليوم كالتالي:

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 12

أشرف بنشرقي الزمالك 12

أحمد سمير طلائع الجيش 11

عمرو جمال طلائع الجيش 10

عمر كمال المصري البورسعيدي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 9

محمد شريف الأهلي 9

حسام حسن سموحة 9

شيمليس بيكيلى مصر المقاصة 8

باسم مرسي مصر المقاصة 8

رامي صبري إنبي 8

مصطفى فتحي سموحة 8