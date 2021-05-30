شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يشهد جدول ترتيب الدوري العام أي تغييرات على صعيد الترتيب، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مباراة سيراميكا وطلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق إسلام محارب في الثانية 15 من بداية المباراة، فيما سجل ميدو جابر هدفا لسيراميكا من صاروخية في الدقيقة 14 من عمر المباراة، لينجح أحمد ياسر ريان من التقدم لسيراميكا في الدقيقة 36، لكن ناصر منسي لاعب طلائع الجيش أدرك هدف التعادل في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 31 نقطة من 25 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر في 10، وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفًا، فيما رفع سيراميكا رصيده إلى 32 نقطة من 24 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 11 وخسر في 6، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.



جدول ترتيب الدورى المصري

وجاء جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد مباراة اليوم السبت كالتالي: