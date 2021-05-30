شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم السبت 29 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك، اليوم السبت 29 مايو، العديد من الأخبار الرياضة المهمة، منها فوز الأبيض على بترو أتليتكو ببطولة أفريقيا لكرة السلة، ومنع التصريحات الصحفية.. وتغريم جنش.

رئيس لجنة الزمالك يحفز لاعبي الطائرة قبل قمة حصد الدوري

http://www.youm7.com/5336603

حرص حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وأعضاء اللجنة الذين حضروا لمؤازرة فريق الكرة الطائرة في مباراته مساء اليوم أمام ضيفه طلائع الجيش، فى إطار مؤجلات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالي على الاجتماع بلاعبي الفريق عقب نهاية المباراة.

الزمالك يوقف التصريحات الصحفية.. ويكتفي بمنصات النادي الإعلامية

http://www.youm7.com/5336627

اكتفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها اليوم، برئاسة حسين لبيب، بالتصريحات الإعلامية التي خرجت لطمأنة جماهير النادي خلال الفترة الماضية.

رئيس لجنة الزمالك يحفز لاعبي الطائرة قبل قمة حصد الدوري

http://www.youm7.com/5336603

حرص حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وأعضاء اللجنة الذين حضروا لمؤازرة فريق الكرة الطائرة في مباراته مساء اليوم أمام ضيفه طلائع الجيش، فى إطار مؤجلات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالي على الاجتماع بلاعبي الفريق عقب نهاية المباراة.

الزمالك يهزم طلائع الجيش فى مؤجلات دورى الطائرة

http://www.youm7.com/5336496

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 ، فى إطار مؤجلات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021.

كارتيرون: أحترم قرار اتحاد الكرة.. وأركز في مواجهة الجونة

http://www.youm7.com/5336449

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على قرار اتحاد الكرة المصري لكرة، بإيقافه مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، بعد أحداث مباراة الإسماعيلي الأخيرة بدور الستة عشرة في كأس مصر.

الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين جنيه لتوثيق عقود رباعى الفريق قبل نهاية مايو

http://www.youm7.com/5336221

تسعى اللجنة للمكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لحل أزمة عدم توثيق عقود رباعي الفريق الكروى الأول، محمود عبد الرزاق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرحيم جنش وأحمد فتوح، خاصة أنه لم يتم توثيق العقود الجديدة لهؤلاء اللاعبين بعدما جددوا فى شهر يناير الماضي.

لاعبو الزمالك يؤدون تدريبات بدنية وإطالات استعدادا للجونة

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة فى الجونة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل التوجه لخوض التدريب الختامي استعدادا للقاء فريق الجونة غدا.

الزمالك يتأهل إلى نهائى بطولة أفريقيا للسلة بعد فوزه على بترو الأنجولى 89 / 71

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نجح فريق كرة السلة بنادى الزمالك فى التأهل إلى نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى رواندا بالفوز على بترو الأنجولى بنتيجة 89 / 71 فى دور نصف النهائى، ليواجه غدا الفائز من لقاء باتريوس الرواندى مع اتحاد المنستير التونسى.

مدير جهاز يد الزمالك: صرف مستحقات اللاعبين كاملة هذا الأسبوع مع التجديد

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كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، عن صرف المستحقات المتأخرة لدى جميع اللاعبين كاملة هذا الأسبوع، مع التوقيع على العقود الجديدة للاعبين المنتهية عقودهم، من أجل ترتيب الأوضاع للموسم الجديد.

اتحاد الكرة يؤجل مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى 24 ساعة

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تلقى نادى الزمالك إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعديل موعد مباراة الفريق أمام أسوان فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء يوم 17 يونيو المقبل باستاد القاهرة، بدلا من إقامتها يوم 16 يونيو.

تغريم جنش 50 ألف جنيه في الزمالك بعد إنذار مباراة الإسماعيلى

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قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تغريم محمود جنش حارس مرمى الفريق 50 ألف جنيه بعد حصوله على إنذار فى مباراة الإسماعيلى بكأس مصر والتى فاز فيها الأبيض بهدف بن شرقى وصعد لدور الثمانية ليواجة المقاصة.