أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 29- 5 -2021

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم السبت 29- 5 -2021، العديد من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة والتى يأتى على رأسها قرارات لجنة العقوبات باتحاد الكرة، وتأجيل عدة مباريات فى الدوري، وارتفاع عدد مصابى بيراميدز بفيروس كورونا.

توج منتخب المغرب بلقب البطولة العربية لكرة الصالات بعد الفوز على منتخب مصر برباعية، في البطولة التي استضافتها مصر وانطلقت 20 مايو الجاري واختتمت فعالياتها اليوم.

طالب رضا شحاته المدير الفني لفريق الجونة لاعبيه باستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة التي يعيشها الفريق الساحلي والخروج من مواجهة الزمالك المقرر لها غدا الأحد بالنقاط الثلاثة.