شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 29- 5 -2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم السبت 29- 5 -2021، العديد من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة والتى يأتى على رأسها قرارات لجنة العقوبات باتحاد الكرة، وتأجيل عدة مباريات فى الدوري، وارتفاع عدد مصابى بيراميدز بفيروس كورونا.
توج منتخب المغرب بلقب البطولة العربية لكرة الصالات بعد الفوز على منتخب مصر برباعية، في البطولة التي استضافتها مصر وانطلقت 20 مايو الجاري واختتمت فعالياتها اليوم.
طالب رضا شحاته المدير الفني لفريق الجونة لاعبيه باستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة التي يعيشها الفريق الساحلي والخروج من مواجهة الزمالك المقرر لها غدا الأحد بالنقاط الثلاثة.
اختار الاتحاد الأفريقي كرة القدم "كاف" محمد شريف لاعب الأهلي أفضل لاعب في مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.
اتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عددا من القرارات، وفقا لتقارير حكام ومراقبي المباريات، عن الأحداث التى جرت فى المباريات التي أقيمت مؤخرا.
علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على قرار اتحاد الكرة المصري لكرة، بإيقافه مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، بعد أحداث مباراة الإسماعيلي الأخيرة بدور الستة عشرة في كأس مصر.
تسعى اللجنة للمكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لحل أزمة عدم توثيق عقود رباعي الفريق الكروى الأول، محمود عبد الرزاق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرحيم جنش وأحمد فتوح، خاصة أنه لم يتم توثيق العقود الجديدة لهؤلاء اللاعبين بعدما جددوا فى شهر يناير الماضي.
تفاقمت أزمة فريق الكرة بنادى بيراميدز بعد ظهور نتيجة المسحة الأخيرة التى أجراها النادي بالأمس للكشف المبكر عن فيروس كورونا، خاصة بعد ظهور أكثر من نتيجة إيجابية بين صفوف البعثة التى تواجدت فى نيجيريا لخوض مباراة أنيمبا فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
تلقى النادي الأهلي خطابًا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب فى الجولة 26 لبطولة الدوري، التى كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام فى موعد يتم تحديده لاحقًا.
أجريت اليوم، السبت، مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما على هامش إقامة المباراة النهائية لكأس العرب للصالات، ومن المقرر أن تقام كأس العرب للشباب التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بمصر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين.
وصلت مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، بعثة الفريق الأهلى لكرة القدم قادمة من الدوحة على متن طائرة خاصة، بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي.
تلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلى فى الدورى العام، والتى كان مقررا لها غدا الأحد، لأجل غير مسمى، بسبب ظهور أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبى الفريق السماوى.
تلقى نادى الزمالك إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعديل موعد مباراة الفريق أمام أسوان فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء يوم 17 يونيو المقبل باستاد القاهرة، بدلا من إقامتها يوم 16 يونيو.