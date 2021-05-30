7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 29- 5 -2021

تلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلى فى الدورى العام، والتى كان مقررا لها غدا الأحد، لأجل غير مسمى، بسبب ظهور أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبى الفريق السماوى.

تلقى نادى الزمالك إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعديل موعد مباراة الفريق أمام أسوان فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء يوم 17 يونيو المقبل باستاد القاهرة، بدلا من إقامتها يوم 16 يونيو.