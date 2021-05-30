شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 29- 5 -2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم السبت 29- 5 -2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة، أبرزها خسارة منتخب الصالات أمام المغرب فى نهائي البطولة العربية.
توج منتخب المغرب بلقب البطولة العربية لكرة الصالات بعد الفوز على منتخب مصر برباعية، في البطولة التي استضافتها مصر وانطلقت 20 مايو الجاري واختتمت فعالياتها اليوم.
اتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عددا من القرارات، وفقا لتقارير حكام ومراقبي المباريات، عن الأحداث التى جرت فى المباريات التي أقيمت مؤخرا.
تسعى اللجنة للمكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لحل أزمة عدم توثيق عقود رباعي الفريق الكروى الأول، محمود عبد الرزاق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرحيم جنش وأحمد فتوح، خاصة أنه لم يتم توثيق العقود الجديدة لهؤلاء اللاعبين بعدما جددوا فى شهر يناير الماضي.
تفاقمت أزمة فريق الكرة بنادى بيراميدز بعد ظهور نتيجة المسحة الأخيرة التى أجراها النادي بالأمس للكشف المبكر عن فيروس كورونا، خاصة بعد ظهور أكثر من نتيجة إيجابية بين صفوف البعثة التى تواجدت فى نيجيريا لخوض مباراة أنيمبا فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
تلقى النادي الأهلي خطابًا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب فى الجولة 26 لبطولة الدوري، التى كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام فى موعد يتم تحديده لاحقًا.
تلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلى فى الدورى العام، والتى كان مقررا لها غدا الأحد، لأجل غير مسمى، بسبب ظهور أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبى الفريق السماوى.
تلقى نادى الزمالك إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعديل موعد مباراة الفريق أمام أسوان فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء يوم 17 يونيو المقبل باستاد القاهرة، بدلا من إقامتها يوم 16 يونيو.