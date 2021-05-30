شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجي حكما لمباراة الجونة والزمالك وحمزة لإنبي والإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الأحد بالجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز، على النحو التالي:

إنبي والإنتاج الحربي

سعيد حمزة "حكم ساحة"- محمد حسين "مساعد أول"- علاء عبد الباسط "مساعد ثان"- طاهر أيمن سليمان "حكم رابع"- خالد الغندور "حكم فيديو"- عمرو رمضان "مساعد حكم فيديو".

سموحة والمقاولون العرب

أحمد العدوي "حكم ساحة"- سيد حسن "مساعد أول"- كريم السعيد "مساعد ثان"- كريم الدمرداش "حكم رابع"- محمود البنا "حكم فيديو"- عاطف حسين "مساعد حكم فيديو".

الجونة والزمالك

محمود ناجي "حكم ساحة"- محمود أبو الرجال "مساعد أول"- أحمد لطفي "مساعد ثان"- أحمد صالح "حكم رابع"- عمرو الشناوي "حكم فيديو"- أحمد حمدي "مساعد حكم فيديو".

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة فى الجونة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل التوجه لخوض التدريب الختامي استعدادا للقاء فريق الجونة غدا.

وينتظم الفريق حاليا فى معسكر مغلق بالجونة استعدادا لخوض مباراة الجونة المقرر لها غدا الأحد فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يختتم الفريق تدريباته وسط اهتمام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاهتمام ببعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام الجونة.