شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل مع سيراميكا 2 / 2 بالجولة الـ25 للدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق سيراميكا على طلائع الجيش 2 / 1، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم الطلائع عن طريق إسلام محارب بهدف في الثانية 15، بينما تعادل ميدو جابر في الدقيقة 14، ثم تقدم ريان في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني تعادل ناصر منسي بهدف في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بالتعادل 2 / 2.

بهذا التعادل يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 32 محتلاً المركز الثامن، بينما يرتفع رصيد الطلائع للنقطة 31 محتلاً المركز العاشر في جدول الترتيب.

بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعه - كوامي بونسو - ميدو جابر

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد جمال - سيف تقا - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - فابريس نجاه - شريف دابو - طارق سامي - وينفول كوبينا - محمد توني.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد ناصف، حسن مجدي، علي الفيل، أحمد علاء.

خط الوسط: عمرو السيسي، مهند لاشين، أحمد سمير.

خط الهجوم: عمرو جمال، إسلام محارب، ناصر منسي.