شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوقف التصريحات الصحفية ويكتفي بمنصات النادي الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها اليوم برئاسة حسين لبيب الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية التي خرجت لطمأنة جماهير النادي خلال الفترة الماضية.

وتعكف اللجنة على إنجاز بعض المهام خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قبل خروج تصريحات أخرى من أعضاء اللجنة مع الاعتماد على المنصات الإعلامية الرسمية للزمالك في حالة الإعلان عن أي أمور متعلقة بشئون النادي.

وحرص أعضاء اللجنة على حضور مباراة فريق الكرة الطائرة الأول أمام طلائع الجيش في الدوري من داخل الصالة المغطاة بالنادي لدعم الفريق الذي حقق الفوز باللقاء بنتيجة 3/1 ليتصدر الزمالك جدول الترتيب بالتساوي مع الأهلي برصيد 59 نقطة ويتبقى المباراة الختامية بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل في ختام بطولة الدوري لتحسم لقب البطولة.