العطية بطل رالي الأردن للمرة الـ14

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض السائق القطري ناصر العطية سيطرته المطلقة على رالي الأردن الدولي 2021، الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، محققا رقما قياسيا جديدا بفوزه للمرة الـ 14 بالرالي. وأنهى الرالي في المركز الأول متقدما بفارق 17:05.8 دقيقة عن السائق الكويتي مشاري الظفيري. وسجل العطية مع ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل أسرع الأوقات في جميع مراحل الرالي طوال يومين من المنافسات (10 مراحل خاصة). وعاد السائق السعودي صالح السيف إلى منافسات اليوم الأخير من الرالي عبر قانون (الرالي 2)، علما بأنه اضطر للانسحاب في المرحلة الخامسة يوم الجمعة بسبب عطل في مركبته، وتمكن أمس من إنهاء الرالي في المركز السادس.

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