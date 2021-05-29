حسبة البقاء.. تعقيد في الكراس صداع في الرأس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بقيت الإثارة ملازمة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الجولة الأخيرة التي تقام اليوم، بعد إعلان الهلال بطلا للنسخة الحالية.

واستمرت الإثارة من القاع إلى القمة من حيث الصراع الكبير بين 6 فرق على مقعدين يضمنان بهما البقاء بدوري الأضواء بعد أن كان المقعد الأول من نصيب العين الذي هبط مبكرا.

وانحصر الهبوط بين فرق الرائد وأبها والقادسية وضمك والباطن والوحدة بنسب متفاوتة بحسب نقاطهم في بنك الدوري التي جمعوها طوال الـجولات الـ 29 الماضية.

وتملك فرق الرائد وأبها والقادسية حظوظا أكبر في البقاء مقارنة بضمك والباطن والوحدة ففوزها يبقيها مباشرة بغض النظر عن مواجهات الفرق الثلاثة الأخرى.

كما أن التعادل قد يخدم بعض الفرق لكنه سيكون مربوطا بنتائج الفرق الأخرى.

وتبدو فرصة الباطن في زيادة رصيده إلى 36 نقطة كبيرة نظرا لطبيعة المواجهة مع العين الهابط، لكن قد يلعب الأخير دورا آخر بالفوز على الباطن واصطحابه معه للأولى.

وتبقى فرصة فريق الوحدة في البقاء هي الأصعب، فبخلاف امتلاكه عدد نقاط أقل (32) يخوض مواجهة صعبة أمام الشباب الثاني، كما أن الفوز قد لا يكفيه أيضا؛ لأنه سيكون مرتبطا بنتائج مواجهتي الرائد والفتح، وأبها والقادسية، والباطن والعين وضمك والتعاون.

وقد تلعب نتائج المواجهات المباشرة دورا كبيرا في تحديد الهابطين.

البقاء والهبوط في حالة الفوز:

فوز الرائد على الفتح يرفع رصيده إلى 38 نقطة (يبقى).

فوز أبها على القادسية يرفع رصيده إلى 38 نقطة (يبقى).

فوز القادسية على أبها يرفع رصيده إلى 37 نقطة (يبقى).

فوز ضمك على التعاون يرفع رصيده إلى 36 نقطة (يبقى بالمواجهات المباشرة مع الباطن).

فوز الباطن على العين يرفع رصيده إلى 36 (يهبط).

فوز الوحدة على الشباب يرفع رصيده إلى 35 نقطة (يهبط).

البقاء والهبوط

في حالة التعادل:

تعادل الرائد مع الفتح يرفع رصيده إلى 36 نقطة (يبقى).

تعادل أبها مع القادسية يرفع رصيده إلى 36 نقطة (يبقى).

تعادل القادسية مع أبها يرفع رصيده إلى 35 نقطة (يبقى).

تعادل ضمك مع التعاون يرفع رصيده إلى 34 نقطة (يبقى بالمواجهات المباشرة مع الباطن).

تعادل الباطن مع العين يرفع رصيده إلى 34 (يهبط).

تعادل الوحدة مع الشباب يرفع رصيده إلى 33 نقطة (يهبط).

البقاء والهبوط في حالة الخسارة:

خسارة الرائد من الفتح يبقى على رصيده 35 نقطة (يبقى).

خسارة أبها من القادسية يبقى على رصيده 35 نقطة (يبقى).

خسارة القادسية من أبها يبقى على رصيده 34 نقطة (يبقى).

خسارة ضمك من التعاون يبقى على رصيده 33 نقطة (يبقى بالمواجهات المباشرة مع الباطن).

خسارة الباطن من العين يبقى على رصيده 33 نقطة (يهبط).

خسارة الوحدة من الشباب يبقى على رصيده 32 نقطة (يهبط).

حسابات أخرى:

فوز الوحدة وخسارة الرائد وأبها وتعادل القادسية يجعل رصيد الفرق الأربعة متساويا (35 نقطة) ويتم اللجوء للمواجهات المباشرة.

تعادل الرائد وأبها وفوز ضمك والباطن يجعل رصيد الفرق الأربعة متساويا (36 نقطة لكل منهم).

تعادل الوحدة مع الشباب، وخسارة ضمك من التعاون، والباطن من العين يجعل رصيد المهددين الثلاثة 33 نقطة ويستفيد ضمك.

يستفيد الوحدة من الفوز على الشباب (35 نقطة) حال تعادل ضمك مع التعاون، والباطن مع العين (34 نقطة).

يستفيد ضمك حال تعادله مع التعاون (34 نقطة)، من تعادل الباطن مع العين وخسارة الوحدة من الشباب.

هناك حسابات أخرى كثيرة واردة وتجعل باب البقاء والهبوط مفتوحا أمام الفرق الستة.