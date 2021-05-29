دونيس يحرك الوحدة بالجوال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبتين على مدرب فريق الوحدة اليوناني جورجيوس دونيس، بسبب قيادته فريقه في المواجهة الماضية أمام النصر بالجولة الـ29 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تم إيقافه وتغريمه.

وأكدت لجنة الانضباط أنه ثبتت مخالفة دونيس بالمشاركة في المباراة، وهو غير مؤهل قانونيا للمشاركة فيها، ليتم إيقافه شهرين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وتغريمه 60 ألف ريال.

وهو ما يعني أن دونيس سيحرك الوحدة عبر الجوال عن طريق مساعده في الملعب، عندما يخوض مباراته المصيرية أمام الشباب اليوم بالجولة الأخيرة لدوري المحترفين.

كما أوقفت اللجنة لاعب الوحدة البيرتو تو ماس وغرمته 20 ألف ريال، بسبب سلوكه المشين تجاه لاعب من النصر.

وعاقبت أيضا حارس الفريق باسم عطاالله بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، وإيقافه مباراتين، لاعتدائه على مسؤول من فريق النصر، وفقا لتقرير مراقب المباراة.

إلى جانب ذلك، عوقب نادي الوحدة بغرامة 10 آلاف ريال، بسبب حصول 6 من لاعبي الفريق على إنذارات وطرد في مباراة النصر.

وللسبب نفسه أوقعت اللجنة عقوبة على التعاون، وتم إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد.

وعوقب مدرب الاتفاق خالد العطوي، بإيقافه لمباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لإساءته إلى مسؤول المباراة، ووفقا للتقرير الإلحاقي لحكم المباراة.