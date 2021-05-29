العبدلي يدعم استمرار كاريلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب المدرب السابق لفريق الاتحاد محمد العبدلي باستمرار البرازيلي فابيو كاريلي على هرم رأس الجهاز الفني، نظير الأرقام التي حققها على مستوى الدوري والوصول به إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، مشيدا بالنقلة التي أحدثها في الفريق، مقارنة بالموسمين الماضيين.

وشدد العبدلي على ضرورة حسم ملف الجهاز الفني مبكرا، ولا سيما أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيختتم اليوم.

وقال «لا بد من حسم الأمور مبكرا ليتم وضع اتفاقيات واستراتيجيات جديدة، أولها ما يخص نهائي البطولة العربية في أغسطس المقبل، إلى جانب العودة للمشاركة بدوري أبطال آسيا».

وأضاف «ما وصل إليه الفريق يجب أن يستمر ليتحقق الاستقرار الفني الذي تكمن أهميته في الإلمام بجوانب النقص كافة، ومعرفة نقاط القوة والجوانب التكتيكية والتخلص من بعض السلبيات، إلى جانب تعزيز احتياج الفريق من اللاعبين الأجانب والمحليين، ليختصر الجهاز الفني الكثير من الجهد والوقت، لتكوين منظومة قادرة ومتجانسة لتحقيق الأهداف المرجوة خلال الموسم المقبل».

متطلبات المرحلة بحسب العبدلي

