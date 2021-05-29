العبدلي يدعم استمرار كاريلي

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وشدد العبدلي على ضرورة حسم ملف الجهاز الفني مبكرا، ولا سيما أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيختتم اليوم.
وقال «لا بد من حسم الأمور مبكرا ليتم وضع اتفاقيات واستراتيجيات جديدة، أولها ما يخص نهائي البطولة العربية في أغسطس المقبل، إلى جانب العودة للمشاركة بدوري أبطال آسيا».
وأضاف «ما وصل إليه الفريق يجب أن يستمر ليتحقق الاستقرار الفني الذي تكمن أهميته في الإلمام بجوانب النقص كافة، ومعرفة نقاط القوة والجوانب التكتيكية والتخلص من بعض السلبيات، إلى جانب تعزيز احتياج الفريق من اللاعبين الأجانب والمحليين، ليختصر الجهاز الفني الكثير من الجهد والوقت، لتكوين منظومة قادرة ومتجانسة لتحقيق الأهداف المرجوة خلال الموسم المقبل».
متطلبات المرحلة بحسب العبدلي
- برمجة موعد النهائي العربي في أغسطس المقبل
- تحديد مدة إجازة اللاعبين والجهاز الفني
- التشديد على مواعيد بدء العودة للتدريبات
- الاتفاق على زمان ومكان ومدة المعسكر الخارجي بما يتلاءم مع ظروف النهائي العربي
- العمل على استخراج شهادة الكفاءة المالية
- التعاقد مع محترفين محليين وأجانب مؤثرين
- التركيز في التعاقدات على دعم الشق الهجومي
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