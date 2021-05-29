شكرا لقرائتكم خبر تايكوندو الترجي يتزعم بكأسي البومسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق التايكوندو بنادي الترجي بطولة المملكة للأندية للبومسي 2021 في افتتاحية منافسات الموسم الرياضي لنشاط الاتحاد، واختتمت أمس آخر المواجهات التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض بمشاركة 25 ناديا.

وتصدر الترجي الترتيب العام لدرجتي الشباب والأولى، وحل الهدى وصيفا، فيما جاء الفرع ثالثا، والأهلي رابعا.

وحصل نادي الفيصلي على جائزة الفريق المثالي، ولاعب الترجي وحيد مغيص على أفضل لاعب في فئة الكبار، ولاعب الفرع بسام الدوسري لفئة الشباب.

وفي فئتي البراعم والناشئين حصل على كأسها أيضا نادي الترجي، وحل الفرع ثانيا، وتراجع الهدى للمركز الثالث، وجاء الأهلي رابعا، فيما حصل نادي الرياض على جائزة الفريق المثالي.

وتوج الأبطال عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة محمد الوبران الأندية الفائزة، حيث هنأ الأندية بعودة النشاط الرياضي، وقال «توجيهات رئيس اتحاد اللعبة شداد العمري الدائمة هي الالتزام بالاحترازات الوقائية التي يحرص الاتحاد من خلالها على تفعيل تعليمات وزارتي الصحة والرياضة للحد من انتشار فيروس كورونا»، وأشاد بالمستوى الفني الذي قدمته الأندية على مدى ثلاثة أيام، موضحا أن ذلك سينعكس على عطاء المنتخب السعودي للبومسي بدرجاته الثلاث.