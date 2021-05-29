24 لاعبا يرافقون أولمبي الأخضر لمعسكر إسبانيا

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وسيخوض الأولمبي 3 مباريات قوية أمام منتخبات أستراليا والمكسيك والأرجنتين الأولمبية.
ووقع اختيار المدير الفني، الوطني سعد الشهري على 24 لاعبا ليس من بينهم أسماء لاعبين فوق 23 عاما المسموح لهم بالمشاركة في الأولمبياد.
وضمت القائمة كلا من: أمين بخاري، صالح الوحيمد، نواف العقيدي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، نواف بوشل، خالد الدبيش، نايف الماس، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، متعب الحربي، ناصر العمران، يوسف الحربي، مختار علي، سعد السلولي، حسين العيسى، أيمن الخليف، فواز الطريس، حامد الغامدي، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى، عبدالرحمن اليامي ومحمد مران.
ويلعب الأخضر في أولمبياد طوكيو ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات البرازيل وألمانيا وساحل العاج.
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