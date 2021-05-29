شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 29 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم السبت 29 مايو العديد من الأخبار الرياضية المهمة، ومنها عودة الفريق من قطر، بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان.

3 لاعبين بالأهلي يبحثون عن عرض خارج أسوار النادي الموسم المقبل

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خرج 3 لاعبين من النادى الأهلي، من حسابات المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال الفترة الماضية، واقتربوا من الرحيل عن القلعة الحمراء فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

موسيماني على بُعد لقب واحد من معادلة أنجح مواسم جوزيه مع الأهلي

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اقترب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، من معادلة إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، هذا الموسم.

سعد سمير ووليد سليمان يحتضنان كأس السوبر الأفريقي: "ألف مبروك للجمهور"

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شارك سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، متابعيه وجمهوره بصورة مع كأس السوبر الأفريقي، الذى حصده المارد الأحمر، أمس، بعد الفوز على نهضة البركان فى ملعب السد القطري بدولة قطر.

تأكيدا لليوم السابع.. تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الجولة 26

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تلقى النادي الأهلي خطابًا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب فى الجولة 26 لبطولة الدوري، التى كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام فى موعد يتم تحديده لاحقًا.

محمد شريف أفضل لاعب في مباراة السوبر الأفريقي

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اختار الاتحاد الأفريقي كرة القدم "كاف" محمد شريف لاعب الأهلي أفضل لاعب في مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

شاهد.. لحظة وصول بعثة الأهلى مطار القاهرة بكأس السوبر الأفريقي

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة، منذ قليل، قادمة من الدوحة، بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي.

سنة أولى سوبر.. السولية وأيمن أشرف وصلاح محسن يحتفلون بالتتويج الأفريقى.. صور

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أعرب النجم عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلى، عن سعادته بالتتويج بأول لقب ببطولة كأس السوبر الأفريقى مع القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى أقيمت أمس فى قطر بهدفين دون رد، ونشر السولية صورة له مع كأس السوبر، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. أول سوبر أفريقى".

السد القطرى يهدى موسيمانى تيشيرت النادى ويهنئه بالتتويج بالسوبر الأفريقي

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هنأ نادى السد القطرى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، بعد قيادته للقلعة الحمراء للتتويج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقى، على حساب فريق نهضة بركان المغربى، وإهدائه قميص النادى مطبوعا عليه اسمه ويحمل رقم "10"، متمنين له الفوز دائما.

الأهلي راحة 48 ساعة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي السابع

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منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة 48 ساعة قبل بدء التحضير لمواجهة إنبي فى بطولة كأس مصر. وحصل الأهلي على راحة يومي الأحد والاثنين، ويعود إلى التدريبات الثلاثاء المقبل، وتغادر بعثة الأهلي قطر في الثانية ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة، بعد الانتهاء من مباراة نهضة بركان والتي حقق خلالها الأهلي الفوز بهدفين دون رد، وتوج بلقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه