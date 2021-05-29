شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود ينتظم في تدريبات الأهلي بعد مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد محمود، لاعب الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية عقب الانتهاء من مباراة إنبي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي أن محمد محمود يحتاج أسبوع بعد عودة الفريق الأحمر من قطر عقب انتهاء مشاركته في السوبر الإفريقي قبل المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد غياب طويل منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين متتاليتين.

وفاز الأهلي على نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي ليتوج باللقب السابع في تاريخه، ويحصد البطولة بعد غياب 7 سنوات منذ آخر تتويج في 2014.

فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي يعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الأفريقي بسبعة ألقاب للبطولة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مطلع التسعينات من القرن الماضي.

وشهدت المباراة نجاح محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في الحفاظ على نظافة شباك الفريق، بعد 4 مشاركات للأهلي في نهائي السوبر الأفريقي على التوالي، اهتزت فيها شباك الأهلي، وكانت آخر مناسبة خرج فيها الفريق بشباكه نظيفة في نهائي سوبر 2007 أمام النجم الساحلي، التي حسمها الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي.

ونجح الأهلي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالسوبر في تحقيق الفوز والخروج بشباك نظيفة.

ففي نسخة 2002 نجح الأهلي في التتويج باللقب بفوزه على كايزر تشيفز 4-1، وعاد ليحصد ثاني الألقاب في نسخة 2006 بعد الفوز على الجيش الملكي المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي، وهو ما تكرر في نسخة 2007 أمام النجم الساحلي التونسي.

عاد الأهلي ليفوز بالسوبر على حساب الصفاقسي التونسي في 2009 في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 للأهلي، وعاد ليفوز بالنتيجة ذاتها على حساب ليوبارد بطل الكونغو فى نسخة 2013.