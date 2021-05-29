شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو الأندية لاجتماع للمرة الثالثة بسبب الدوري ولقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اتحاد الكرة الدعوة للأندية للمرة الثالثة يوم الإثنين المقبل، من أجل عقد اجتماع لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمباريات الدوري الفترة المقبلة، وأيضا مناقشة المباريات المتبقية من كأس مصر، وموعد استئناف البطولة.

كما تضمنت الدعوة من قِبَل اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إلى أندية الدوري الممتاز الموقف الخاص بلقاح كورونا، وحصول الأندية عليه توفيرا للنفقات بدلاً من إجراء مسحات كل عدة أيام.

يذكر أن هذه هي المرة التي يوجه فيها اتحاد الكرة الدعوة لرؤساء الأندية، من أجل مناقشة موقف الدوري؛ بسبب ضغط المباريات ولعب البطولة بدون اللاعبين الدوليين.

وفي سياق متصل، تلقى النادي الأهلي خطابًا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب فى الجولة 26 لبطولة الدوري، التى كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام فى موعد يتم تحديده لاحقًا.

وكان "الخليج 365" قد أكد من قبل أن هناك اتجاها داخل اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الأهلي والمقاولون؛ بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.