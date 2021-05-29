شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الزمالك يحفز لاعبي الطائرة قبل قمة حصد الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وأعضاء اللجنة الذين حضروا لمؤازرة فريق الكرة الطائرة في مباراته مساء اليوم أمام ضيفه طلائع الجيش، فى إطار مؤجلات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالي على الاجتماع بلاعبي الفريق عقب نهاية المباراة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على طلائع الجيش 3/1 بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالصالة المغطاة بالنادي، ليتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 59 نقطة بنفس رصيد النادي الأهلي وقبل المباراة الأخيرة بالبطولة بين الفريقين والتي ستحسم الفائز بدرع البطولة.

ووفقا للموقع الرسمى للزمالك، طالب رئيس اللجنة اللاعبين والفريق بتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام النادي الأهلي، مؤكدا ثقته في الفريق ودعم مجلس الإدارة بالكامل لهم.

ويقود فريق الزمالك فنيا محمد اللقاني مديرا فنيا ويعاونه كل من: هشام قطب مدرب عام، ووليد عبد العال مدرب.

ونجح فريق الزمالك فى الفوز فى هذا اللقاء، ليتساوى فى النقاط مع الأهلى صاحب الصدارة قبل لقاء قمة نهائى الدورى برصيد 59 نقطة.

فيما يقام لقاء القمة يوم الأربعاء 2 يونيو بين الأهلى والزمالك على صالة المقاولون العرب لتحديد البطل.

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد، تحديد 35 فردا فقط من كل ناد من فريقى الأهلى والزمالك، لحضور لقاء قمة نهائى الدورى الأربعاء المقبل.

ويقام لقاء القمة بدورى رجال الطائرة بدون حضور جماهير، نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يسمح بحضور أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط، وذلك فى صالة نادى المقاولون العرب المستضيفة للمباراة.