شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين بالأهلي يبحثون عن عرض خارج أسوار النادي الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج 3 لاعبين من النادى الأهلي، من حسابات المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال الفترة الماضية، واقتربوا من الرحيل عن القلعة الحمراء فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحقق الأهلي لقب السوبر السابع فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

ويبحث حاليا هؤلاء اللاعبون عن عرض أو نادي جديد للانتقال إليه، بعدما أصبحت فرصة مشاركتهم مع الأهلي صعبة، في ظل اعتماد موسيمانى على أكثر من لاعب في مراكزهم، وبات رحيلهم مسألة وقت ليس أكثر.

ونستعرض الـ3 لاعبين الذين خرجوا من حسابات موسيمانى:

مروان محسن

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على منح الضوء الأخضر للمهاجم مروان محسن بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعدما تراجع مستوى اللاعب، وغابت عنه الأهداف تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى.

مروان محسن لم يقدم نفسه بصورة مميزة طوال السنوات الخمس التي قضاها في الأهلي، حيث لعب 92 مباراة مع الأهلي، وسجل اللاعب 22 هدفا بقميص الأهلي خلال الدقائق التي شارك فيها بنسبة تبلغ هدفا مع كل 245 دقيقة.

سعد سمير

اقترب سعد سمير من الرحيل عن النادي الأهلى في الانتقالات المقبلة، نظرا لاعتماد موسيمانى على الرباعى بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة بشكل أساسى، ومنحهم فرص المشاركة.

وأصبحت فرصة سعد سمير في البقاء صعبة جدا، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها رباعى الدفاع، لذلك يبحث حاليا عن عرض مناسب للانتقال إليه بصفة نهائي أو على سبيل الإعارة.

ناصر ماهر

يعيش ناصر ماهر، لاعب الأهلي، أيام صعبة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني الفترة الماضية، وتحديداً في مباراة الزمالك بالدوري، والتي كان يضع اللاعب آمالا كبيرة في التواجد بها.

وانتابت اللاعب حالة من الغضب والاستياء بسبب هذا الخروج المفاجئ من مباراة مهمة وقوية كمباراة الزمالك، وهو ما جعل اللاعب يفتح خطوط اتصال مع المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، للانتقال إليه الموسم المقبل على سبيل الإعارة، في ظل التجاهل الواضح من موسيمانى بعد حالة التألق الكبيرة التي يعيشها محمد مجدى قفشة.