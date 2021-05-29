شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني على بُعد لقب واحد من معادلة أنجح مواسم جوزيه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، من معادلة إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، هذا الموسم.

وحقق بيتسو موسيمانى 4 ألقاب مع النادي الأهلي حتى الآن في أقل من عام، حيث نجح في التتويج بلقب الدوري، وعلى الرغم من أن البطولة كانت محسومة في عهد فايلر إلا أنه احتسبت له، كما فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك في نهائي القرن، كما تُوج بلقب كأس مصر مع الأهلي على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح، قبل أن يفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين في بطولة كأس السوبر الأفريقي لتكون البطولة الرابعة لموسيماني منذ توليه قيادة الأهلي.

وأصبح بيتسو موسيماني قريبًا من تحقيق لقبه الخامس، في ظل قيادته للقلعة الحمراء، ليعادل رقم مانويل جوزيه مع الأهلى بتحقيق 5 ألقاب في موسم واحد.

ويتبقى للجنوب أفريقي موسيماني كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش الذي لم يتم الاستقرار على موعده حتى الآن، ليكمل الخماسية التاريخية مع الأحمر هذا الموسم.

فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي يعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الأفريقي بسبعة ألقاب للبطولة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مطلع التسعينات من القرن الماضي.

وشهدت المباراة نجاح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في الحفاظ على نظافة شباك الفريق بعد 4 مشاركات للأهلي في نهائي السوبر الإفريقي على التوالي، اهتزت فيها شباك الأهلي، وكانت آخر مناسبة خرج فيها الفريق بشباكه نظيفة في نهائي سوبر 2007 أمام النجم الساحلي، التي حسمها الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي.

ونجح الأهلي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالسوبر في تحقيق الفوز والخروج بشباك نظيفة.